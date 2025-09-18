Spookyswap (BOO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Spookyswap untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak BOO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Spookyswap % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.16223 $0.16223 $0.16223 +1.57% USD Sebenarnya Ramalan Spookyswap Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Spookyswap (BOO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Spookyswap berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.16223 pada tahun 2025. Spookyswap (BOO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Spookyswap berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.170341 pada tahun 2026. Spookyswap (BOO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BOO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.178858 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Spookyswap (BOO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BOO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.187801 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Spookyswap (BOO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BOO pada tahun 2029 ialah $ 0.197191 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Spookyswap (BOO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BOO pada tahun 2030 ialah $ 0.207051 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Spookyswap (BOO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Spookyswap berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.337264. Spookyswap (BOO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Spookyswap berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.549368. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.16223 0.00%

2026 $ 0.170341 5.00%

2027 $ 0.178858 10.25%

2028 $ 0.187801 15.76%

2029 $ 0.197191 21.55%

2030 $ 0.207051 27.63%

2031 $ 0.217403 34.01%

2032 $ 0.228273 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.239687 47.75%

2034 $ 0.251671 55.13%

2035 $ 0.264255 62.89%

2036 $ 0.277468 71.03%

2037 $ 0.291341 79.59%

2038 $ 0.305908 88.56%

2039 $ 0.321204 97.99%

2040 $ 0.337264 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Spookyswap Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.16223 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.162252 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.162385 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.162896 0.41% Ramalan HargaSpookyswap (BOO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BOO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.16223 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSpookyswap (BOO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi BOO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.162252 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSpookyswap (BOO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BOO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.162385 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSpookyswap (BOO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BOO ialah $0.162896 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Spookyswap Semasa Harga Semasa $ 0.16223$ 0.16223 $ 0.16223 Perubahan Harga (24J) +1.57% Modal Pasaran $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Bekalan Peredaran 9.39M 9.39M 9.39M Kelantangan (24J) $ 54.44K$ 54.44K $ 54.44K Kelantangan (24J) -- Harga terkini BOO ialah $ 0.16223. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.57%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.44K. Tambahan pula, BOO mempunyai bekalan edaran sebanyak 9.39M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.52M. Lihat Harga Langsung BOO

Spookyswap Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Spookyswap, harga semasa Spookyswap ialah 0.16225USD. Bekalan edaran Spookyswap(BOO) ialah 0.00 BOO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.52M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000650 $ 0.1632 $ 0.15

7 Hari 0.07% $ 0.010520 $ 0.2 $ 0.14525

30 Hari -0.32% $ -0.079269 $ 0.27686 $ 0.1 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Spookyswap telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000650 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Spookyswap didagangkan pada paras tertinggi $0.2 dan paras terendah $0.14525 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.07% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BOO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Spookyswap telah mengalami perubahan sebanyak -0.32% , mencerminkan kira-kira $-0.079269 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BOO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Spookyswap yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh BOO

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Spookyswap (BOO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Spookyswap ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BOO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Spookyswap untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BOO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Spookyswap. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BOO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BOO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Spookyswap.

Mengapa Ramalan Harga BOO Penting?

BOO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

