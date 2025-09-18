BRN Metaverse (BRN) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga BRN Metaverse untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak BRN yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga BRN Metaverse % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.15798 $0.15798 $0.15798 -0.84% USD Sebenarnya Ramalan BRN Metaverse Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) BRN Metaverse (BRN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, BRN Metaverse berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.15798 pada tahun 2025. BRN Metaverse (BRN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, BRN Metaverse berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.165879 pada tahun 2026. BRN Metaverse (BRN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BRN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.174172 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. BRN Metaverse (BRN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BRN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.182881 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. BRN Metaverse (BRN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BRN pada tahun 2029 ialah $ 0.192025 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. BRN Metaverse (BRN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BRN pada tahun 2030 ialah $ 0.201626 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. BRN Metaverse (BRN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga BRN Metaverse berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.328429. BRN Metaverse (BRN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga BRN Metaverse berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.534976. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.15798 0.00%

2026 $ 0.165879 5.00%

2027 $ 0.174172 10.25%

2028 $ 0.182881 15.76%

2029 $ 0.192025 21.55%

2030 $ 0.201626 27.63%

2031 $ 0.211708 34.01%

2032 $ 0.222293 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.233408 47.75%

2034 $ 0.245078 55.13%

2035 $ 0.257332 62.89%

2036 $ 0.270199 71.03%

2037 $ 0.283709 79.59%

2038 $ 0.297894 88.56%

2039 $ 0.312789 97.99%

2040 $ 0.328429 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga BRN Metaverse Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.15798 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.158001 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.158131 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.158629 0.41% Ramalan HargaBRN Metaverse (BRN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BRN pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.15798 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBRN Metaverse (BRN) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi BRN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.158001 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBRN Metaverse (BRN) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BRN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.158131 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBRN Metaverse (BRN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BRN ialah $0.158629 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga BRN Metaverse Semasa Harga Semasa $ 0.15798$ 0.15798 $ 0.15798 Perubahan Harga (24J) -0.84% Modal Pasaran $ 4.43M$ 4.43M $ 4.43M Bekalan Peredaran 28.05M 28.05M 28.05M Kelantangan (24J) $ 135.66K$ 135.66K $ 135.66K Kelantangan (24J) -- Harga terkini BRN ialah $ 0.15798. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.84%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 135.66K. Tambahan pula, BRN mempunyai bekalan edaran sebanyak 28.05M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.43M. Lihat Harga Langsung BRN

BRN Metaverse Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung BRN Metaverse, harga semasa BRN Metaverse ialah 0.15798USD. Bekalan edaran BRN Metaverse(BRN) ialah 0.00 BRN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4.43M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000239 $ 0.16103 $ 0.15574

7 Hari 0.06% $ 0.008800 $ 0.187 $ 0.1481

30 Hari -0.15% $ -0.028079 $ 0.19541 $ 0.135 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BRN Metaverse telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000239 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, BRN Metaverse didagangkan pada paras tertinggi $0.187 dan paras terendah $0.1481 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BRN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, BRN Metaverse telah mengalami perubahan sebanyak -0.15% , mencerminkan kira-kira $-0.028079 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BRN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga BRN Metaverse yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh BRN

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga BRN Metaverse (BRN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga BRN Metaverse ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BRN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap BRN Metaverse untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BRN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga BRN Metaverse. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BRN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BRN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan BRN Metaverse.

Mengapa Ramalan Harga BRN Penting?

BRN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahBRN berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,BRN akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga BRN pada bulan depan? Menurut BRN Metaverse (BRN) alat ramalan harga, harga BRN yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 BRN pada tahun 2026? Harga 1BRN Metaverse (BRN) hari ini ialah $0.15798 . Mengikut modul ramalan di atas, BRN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga BRN pada tahun 2027? BRN Metaverse (BRN) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 BRN menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga BRN pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, BRN Metaverse (BRN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga BRN pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, BRN Metaverse (BRN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 BRN pada tahun 2030? Harga 1BRN Metaverse (BRN) hari ini ialah $0.15798 . Mengikut modul ramalan di atas, BRN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga BRN untuk 2040? BRN Metaverse (BRN) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 BRN menjelang tahun 2040.