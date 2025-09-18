Broak on Base (BROAK) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Broak on Base untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak BROAK yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli BROAK

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Broak on Base % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.002175 $0.002175 $0.002175 +9.73% USD Sebenarnya Ramalan Broak on Base Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Broak on Base (BROAK) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Broak on Base berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002175 pada tahun 2025. Broak on Base (BROAK) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Broak on Base berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002283 pada tahun 2026. Broak on Base (BROAK) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BROAK yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002397 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Broak on Base (BROAK) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BROAK yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002517 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Broak on Base (BROAK) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BROAK pada tahun 2029 ialah $ 0.002643 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Broak on Base (BROAK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BROAK pada tahun 2030 ialah $ 0.002775 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Broak on Base (BROAK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Broak on Base berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004521. Broak on Base (BROAK) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Broak on Base berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007365. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002175 0.00%

2026 $ 0.002283 5.00%

2027 $ 0.002397 10.25%

2028 $ 0.002517 15.76%

2029 $ 0.002643 21.55%

2030 $ 0.002775 27.63%

2031 $ 0.002914 34.01%

2032 $ 0.003060 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003213 47.75%

2034 $ 0.003374 55.13%

2035 $ 0.003542 62.89%

2036 $ 0.003719 71.03%

2037 $ 0.003905 79.59%

2038 $ 0.004101 88.56%

2039 $ 0.004306 97.99%

2040 $ 0.004521 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Broak on Base Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.002175 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.002175 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.002177 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.002183 0.41% Ramalan HargaBroak on Base (BROAK) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BROAK pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.002175 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBroak on Base (BROAK) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi BROAK, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002175 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBroak on Base (BROAK) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BROAK, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002177 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBroak on Base (BROAK)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BROAK ialah $0.002183 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Broak on Base Semasa Harga Semasa $ 0.002175$ 0.002175 $ 0.002175 Perubahan Harga (24J) +9.73% Modal Pasaran $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Bekalan Peredaran 618.54M 618.54M 618.54M Kelantangan (24J) $ 19.92K$ 19.92K $ 19.92K Kelantangan (24J) -- Harga terkini BROAK ialah $ 0.002175. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +9.73%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 19.92K. Tambahan pula, BROAK mempunyai bekalan edaran sebanyak 618.54M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.35M. Lihat Harga Langsung BROAK

Cara Membeli Broak on Base (BROAK) Cuba beli BROAK? Anda kini boleh membeli BROAK melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Broak on Base dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli BROAKSekarang

Broak on Base Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Broak on Base, harga semasa Broak on Base ialah 0.002175USD. Bekalan edaran Broak on Base(BROAK) ialah 0.00 BROAK , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.35M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.12% $ 0.000225 $ 0.0023 $ 0.001901

7 Hari 0.12% $ 0.000233 $ 0.0023 $ 0.00167

30 Hari -0.34% $ -0.001135 $ 0.00496 $ 0.00157 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Broak on Base telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000225 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.12% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Broak on Base didagangkan pada paras tertinggi $0.0023 dan paras terendah $0.00167 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.12% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BROAK untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Broak on Base telah mengalami perubahan sebanyak -0.34% , mencerminkan kira-kira $-0.001135 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BROAK berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Broak on Base yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh BROAK

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Broak on Base (BROAK) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Broak on Base ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BROAK berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Broak on Base untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BROAK, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Broak on Base. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BROAK. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BROAK untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Broak on Base.

Mengapa Ramalan Harga BROAK Penting?

BROAK Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahBROAK berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,BROAK akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga BROAK pada bulan depan? Menurut Broak on Base (BROAK) alat ramalan harga, harga BROAK yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 BROAK pada tahun 2026? Harga 1Broak on Base (BROAK) hari ini ialah $0.002175 . Mengikut modul ramalan di atas, BROAK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga BROAK pada tahun 2027? Broak on Base (BROAK) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 BROAK menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga BROAK pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Broak on Base (BROAK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga BROAK pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Broak on Base (BROAK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 BROAK pada tahun 2030? Harga 1Broak on Base (BROAK) hari ini ialah $0.002175 . Mengikut modul ramalan di atas, BROAK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga BROAK untuk 2040? Broak on Base (BROAK) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 BROAK menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang