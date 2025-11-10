Baby Shark Universe (BSU) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Baby Shark Universe untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak BSU yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Baby Shark Universe Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Baby Shark Universe (BSU) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Baby Shark Universe berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.2269 pada tahun 2025. Baby Shark Universe (BSU) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Baby Shark Universe berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.238245 pada tahun 2026. Baby Shark Universe (BSU) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BSU yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.250157 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Baby Shark Universe (BSU) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BSU yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.262665 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Baby Shark Universe (BSU) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BSU pada tahun 2029 ialah $ 0.275798 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Baby Shark Universe (BSU) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BSU pada tahun 2030 ialah $ 0.289588 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Baby Shark Universe (BSU) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Baby Shark Universe berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.471708. Baby Shark Universe (BSU) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Baby Shark Universe berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.768363. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.2269 0.00%

2040 $ 0.471708 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Baby Shark Universe Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.2269 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.226931 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.227117 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.227832 0.41% Ramalan HargaBaby Shark Universe (BSU) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BSU pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.2269 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBaby Shark Universe (BSU) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi BSU, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.226931 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBaby Shark Universe (BSU) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BSU, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.227117 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBaby Shark Universe (BSU)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BSU ialah $0.227832 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Baby Shark Universe Semasa Harga Semasa $ 0.2269$ 0.2269 $ 0.2269 Perubahan Harga (24J) -3.40% Modal Pasaran $ 38.13M$ 38.13M $ 38.13M Bekalan Peredaran 168.00M 168.00M 168.00M Kelantangan (24J) $ 59.59K$ 59.59K $ 59.59K Kelantangan (24J) -- Harga terkini BSU ialah $ 0.2269. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -3.41%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.59K. Tambahan pula, BSU mempunyai bekalan edaran sebanyak 168.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 38.13M. Lihat Harga Langsung BSU

Baby Shark Universe Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Baby Shark Universe, harga semasa Baby Shark Universe ialah 0.22694USD. Bekalan edaran Baby Shark Universe(BSU) ialah 0.00 BSU , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $38.13M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.004700 $ 0.23746 $ 0.22217

7 Hari -0.00% $ -0.001569 $ 0.26569 $ 0.21215

30 Hari 0.25% $ 0.044699 $ 0.26869 $ 0.14294 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Baby Shark Universe telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.004700 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Baby Shark Universe didagangkan pada paras tertinggi $0.26569 dan paras terendah $0.21215 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BSU untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Baby Shark Universe telah mengalami perubahan sebanyak 0.25% , mencerminkan kira-kira $0.044699 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BSU berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Baby Shark Universe yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh BSU

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Baby Shark Universe (BSU) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Baby Shark Universe ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BSU berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Baby Shark Universe untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BSU, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Baby Shark Universe. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BSU. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BSU untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Baby Shark Universe.

Mengapa Ramalan Harga BSU Penting?

BSU Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

