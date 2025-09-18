Boundless Network (BUN) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Boundless Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak BUN yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Boundless Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.000373 $0.000373 $0.000373 +2.75% USD Sebenarnya Ramalan Boundless Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Boundless Network (BUN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Boundless Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000373 pada tahun 2025. Boundless Network (BUN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Boundless Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000391 pada tahun 2026. Boundless Network (BUN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BUN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000411 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Boundless Network (BUN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BUN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000431 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Boundless Network (BUN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BUN pada tahun 2029 ialah $ 0.000453 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Boundless Network (BUN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BUN pada tahun 2030 ialah $ 0.000476 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Boundless Network (BUN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Boundless Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000775. Boundless Network (BUN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Boundless Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001263. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000373 0.00%

Statistik Harga Boundless Network Semasa Harga Semasa $ 0.000373$ 0.000373 $ 0.000373 Perubahan Harga (24J) +2.75% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 630.34$ 630.34 $ 630.34 Kelantangan (24J) +630.34% Harga terkini BUN ialah $ 0.000373. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.75%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 630.34. Tambahan pula, BUN mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung BUN

Boundless Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Boundless Network, harga semasa Boundless Network ialah 0.000373USD. Bekalan edaran Boundless Network(BUN) ialah 0.00 BUN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.07% $ -0.000030 $ 0.000411 $ 0.000313

7 Hari -0.08% $ -0.000032 $ 0.000611 $ 0.000256

30 Hari -0.32% $ -0.000178 $ 0.000668 $ 0.000256 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Boundless Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000030 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.07% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Boundless Network didagangkan pada paras tertinggi $0.000611 dan paras terendah $0.000256 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BUN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Boundless Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.32% , mencerminkan kira-kira $-0.000178 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BUN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Boundless Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh BUN

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Boundless Network (BUN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Boundless Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BUN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Boundless Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BUN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Boundless Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BUN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BUN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Boundless Network.

Mengapa Ramalan Harga BUN Penting?

BUN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahBUN berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,BUN akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga BUN pada bulan depan? Menurut Boundless Network (BUN) alat ramalan harga, harga BUN yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 BUN pada tahun 2026? Harga 1Boundless Network (BUN) hari ini ialah $0.000373 . Mengikut modul ramalan di atas, BUN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga BUN pada tahun 2027? Boundless Network (BUN) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 BUN menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga BUN pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Boundless Network (BUN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga BUN pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Boundless Network (BUN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 BUN pada tahun 2030? Harga 1Boundless Network (BUN) hari ini ialah $0.000373 . Mengikut modul ramalan di atas, BUN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga BUN untuk 2040? Boundless Network (BUN) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 BUN menjelang tahun 2040.