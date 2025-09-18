Butthole Coin (BUTTHOLE) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Butthole Coin % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.004297 $0.004297 $0.004297 +7.58% USD Sebenarnya Ramalan Butthole Coin Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Butthole Coin (BUTTHOLE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Butthole Coin berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004297 pada tahun 2025. Butthole Coin (BUTTHOLE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Butthole Coin berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004511 pada tahun 2026. Butthole Coin (BUTTHOLE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BUTTHOLE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004737 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Butthole Coin (BUTTHOLE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BUTTHOLE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.004974 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Butthole Coin (BUTTHOLE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BUTTHOLE pada tahun 2029 ialah $ 0.005223 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Butthole Coin (BUTTHOLE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BUTTHOLE pada tahun 2030 ialah $ 0.005484 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Butthole Coin (BUTTHOLE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Butthole Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008933. Butthole Coin (BUTTHOLE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Butthole Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014551. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004297 0.00%

2026 $ 0.004511 5.00%

2027 $ 0.004737 10.25%

2028 $ 0.004974 15.76%

2029 $ 0.005223 21.55%

2030 $ 0.005484 27.63%

2031 $ 0.005758 34.01%

2032 $ 0.006046 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006348 47.75%

2034 $ 0.006666 55.13%

2035 $ 0.006999 62.89%

2036 $ 0.007349 71.03%

2037 $ 0.007716 79.59%

2038 $ 0.008102 88.56%

2039 $ 0.008507 97.99%

2040 $ 0.008933 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Butthole Coin Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.004297 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004297 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004301 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004314 0.41% Ramalan HargaButthole Coin (BUTTHOLE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BUTTHOLE pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.004297 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaButthole Coin (BUTTHOLE) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi BUTTHOLE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004297 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaButthole Coin (BUTTHOLE) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BUTTHOLE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004301 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaButthole Coin (BUTTHOLE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BUTTHOLE ialah $0.004314 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Butthole Coin Semasa Harga Semasa $ 0.004297$ 0.004297 $ 0.004297 Perubahan Harga (24J) +7.58% Modal Pasaran $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M Bekalan Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Kelantangan (24J) $ 75.89K$ 75.89K $ 75.89K Kelantangan (24J) -- Harga terkini BUTTHOLE ialah $ 0.004297. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +7.58%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 75.89K. Tambahan pula, BUTTHOLE mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.98M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.30M. Lihat Harga Langsung BUTTHOLE

Butthole Coin Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Butthole Coin, harga semasa Butthole Coin ialah 0.004297USD. Bekalan edaran Butthole Coin(BUTTHOLE) ialah 0.00 BUTTHOLE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4.30M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000118 $ 0.004303 $ 0.003886

7 Hari 0.01% $ 0.000046 $ 0.0052 $ 0.003886

30 Hari -0.08% $ -0.000404 $ 0.005426 $ 0.00371 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Butthole Coin telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000118 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Butthole Coin didagangkan pada paras tertinggi $0.0052 dan paras terendah $0.003886 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BUTTHOLE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Butthole Coin telah mengalami perubahan sebanyak -0.08% , mencerminkan kira-kira $-0.000404 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BUTTHOLE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Butthole Coin yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh BUTTHOLE

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Butthole Coin (BUTTHOLE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Butthole Coin ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BUTTHOLE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Butthole Coin untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BUTTHOLE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Butthole Coin. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BUTTHOLE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BUTTHOLE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Butthole Coin.

Mengapa Ramalan Harga BUTTHOLE Penting?

BUTTHOLE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

