Hive AI (BUZZ) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Hive AI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak BUZZ yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Hive AI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Hive AI (BUZZ) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Hive AI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008704 pada tahun 2025. Hive AI (BUZZ) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Hive AI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009139 pada tahun 2026. Hive AI (BUZZ) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BUZZ yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.009596 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Hive AI (BUZZ) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan BUZZ yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.010075 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Hive AI (BUZZ) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BUZZ pada tahun 2029 ialah $ 0.010579 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Hive AI (BUZZ) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BUZZ pada tahun 2030 ialah $ 0.011108 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Hive AI (BUZZ) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Hive AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.018094. Hive AI (BUZZ) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Hive AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.029474.

2026 $ 0.009139 5.00%

2027 $ 0.009596 10.25%

2028 $ 0.010075 15.76%

2029 $ 0.010579 21.55%

2030 $ 0.011108 27.63%

2031 $ 0.011664 34.01%

2032 $ 0.012247 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.012859 47.75%

2034 $ 0.013502 55.13%

2035 $ 0.014177 62.89%

2036 $ 0.014886 71.03%

2037 $ 0.015631 79.59%

2038 $ 0.016412 88.56%

2039 $ 0.017233 97.99%

2040 $ 0.018094 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Hive AI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.008704 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.008705 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.008712 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.008739 0.41% Ramalan HargaHive AI (BUZZ) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk BUZZ pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.008704 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaHive AI (BUZZ) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi BUZZ, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.008705 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaHive AI (BUZZ) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi BUZZ, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.008712 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaHive AI (BUZZ)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk BUZZ ialah $0.008739 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Hive AI Semasa Harga Semasa $ 0.008704$ 0.008704 $ 0.008704 Perubahan Harga (24J) -24.30% Modal Pasaran $ 8.70M$ 8.70M $ 8.70M Bekalan Peredaran 999.87M 999.87M 999.87M Kelantangan (24J) $ 195.12K$ 195.12K $ 195.12K Kelantangan (24J) -- Harga terkini BUZZ ialah $ 0.008704. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -24.30%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 195.12K. Tambahan pula, BUZZ mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.87M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 8.70M. Lihat Harga Langsung BUZZ

Hive AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Hive AI, harga semasa Hive AI ialah 0.008704USD. Bekalan edaran Hive AI(BUZZ) ialah 0.00 BUZZ , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $8.70M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.79% $ -0.032761 $ 0.048 $ 0.00756

7 Hari -0.67% $ -0.018213 $ 0.048 $ 0.00756

30 Hari -0.21% $ -0.002418 $ 0.048 $ 0.00756 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Hive AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.032761 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.79% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Hive AI didagangkan pada paras tertinggi $0.048 dan paras terendah $0.00756 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.67% . Trend terkini ini mempamerkan potensi BUZZ untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Hive AI telah mengalami perubahan sebanyak -0.21% , mencerminkan kira-kira $-0.002418 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa BUZZ berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Hive AI yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh BUZZ

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Hive AI (BUZZ) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Hive AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan BUZZ berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Hive AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi BUZZ, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Hive AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan BUZZ. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum BUZZ untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Hive AI.

Mengapa Ramalan Harga BUZZ Penting?

BUZZ Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

