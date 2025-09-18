Cere Network (CERE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Cere Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak CERE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Cere Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0009022 $0.0009022 $0.0009022 +4.02% USD Sebenarnya Ramalan Cere Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Cere Network (CERE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Cere Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000902 pada tahun 2025. Cere Network (CERE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Cere Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000947 pada tahun 2026. Cere Network (CERE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CERE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000994 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Cere Network (CERE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CERE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001044 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Cere Network (CERE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CERE pada tahun 2029 ialah $ 0.001096 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Cere Network (CERE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CERE pada tahun 2030 ialah $ 0.001151 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Cere Network (CERE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Cere Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001875. Cere Network (CERE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Cere Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003055. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000902 0.00%

2026 $ 0.000947 5.00%

2027 $ 0.000994 10.25%

2028 $ 0.001044 15.76%

2029 $ 0.001096 21.55%

2030 $ 0.001151 27.63%

2031 $ 0.001209 34.01%

2032 $ 0.001269 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001332 47.75%

2034 $ 0.001399 55.13%

2035 $ 0.001469 62.89%

2036 $ 0.001543 71.03%

2037 $ 0.001620 79.59%

2038 $ 0.001701 88.56%

2039 $ 0.001786 97.99%

2040 $ 0.001875 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Cere Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000902 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000902 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000903 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000905 0.41% Ramalan HargaCere Network (CERE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CERE pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000902 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaCere Network (CERE) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi CERE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000902 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaCere Network (CERE) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CERE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000903 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaCere Network (CERE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CERE ialah $0.000905 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Cere Network Semasa Harga Semasa $ 0.0009022$ 0.0009022 $ 0.0009022 Perubahan Harga (24J) +4.02% Modal Pasaran $ 6.26M$ 6.26M $ 6.26M Bekalan Peredaran 6.94B 6.94B 6.94B Kelantangan (24J) $ 59.10K$ 59.10K $ 59.10K Kelantangan (24J) -- Harga terkini CERE ialah $ 0.0009022. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.02%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.10K. Tambahan pula, CERE mempunyai bekalan edaran sebanyak 6.94B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 6.26M. Lihat Harga Langsung CERE

Cere Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Cere Network, harga semasa Cere Network ialah 0.000902USD. Bekalan edaran Cere Network(CERE) ialah 0.00 CERE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $6.26M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.000032 $ 0.001086 $ 0.000853

7 Hari 0.02% $ 0.000015 $ 0.001086 $ 0.000837

30 Hari -0.10% $ -0.000109 $ 0.001117 $ 0.000837 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Cere Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000032 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Cere Network didagangkan pada paras tertinggi $0.001086 dan paras terendah $0.000837 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CERE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Cere Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.10% , mencerminkan kira-kira $-0.000109 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CERE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Cere Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh CERE

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Cere Network (CERE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Cere Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CERE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Cere Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CERE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Cere Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CERE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CERE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Cere Network.

Mengapa Ramalan Harga CERE Penting?

CERE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCERE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,CERE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga CERE pada bulan depan? Menurut Cere Network (CERE) alat ramalan harga, harga CERE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 CERE pada tahun 2026? Harga 1Cere Network (CERE) hari ini ialah $0.000902 . Mengikut modul ramalan di atas, CERE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga CERE pada tahun 2027? Cere Network (CERE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 CERE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga CERE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Cere Network (CERE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga CERE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Cere Network (CERE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 CERE pada tahun 2030? Harga 1Cere Network (CERE) hari ini ialah $0.000902 . Mengikut modul ramalan di atas, CERE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga CERE untuk 2040? Cere Network (CERE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 CERE menjelang tahun 2040.