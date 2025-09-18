CONFLUX (CFX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga CONFLUX untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak CFX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga CONFLUX % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.18348 $0.18348 $0.18348 +4.09% USD Sebenarnya Ramalan CONFLUX Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) CONFLUX (CFX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, CONFLUX berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.18348 pada tahun 2025. CONFLUX (CFX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, CONFLUX berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.192654 pada tahun 2026. CONFLUX (CFX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CFX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.202286 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. CONFLUX (CFX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CFX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.212401 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. CONFLUX (CFX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CFX pada tahun 2029 ialah $ 0.223021 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. CONFLUX (CFX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CFX pada tahun 2030 ialah $ 0.234172 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. CONFLUX (CFX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga CONFLUX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.381441. CONFLUX (CFX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga CONFLUX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.621328. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.18348 0.00%

2026 $ 0.192654 5.00%

2027 $ 0.202286 10.25%

2028 $ 0.212401 15.76%

2029 $ 0.223021 21.55%

2030 $ 0.234172 27.63%

2031 $ 0.245880 34.01%

2032 $ 0.258174 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.271083 47.75%

2034 $ 0.284637 55.13%

2035 $ 0.298869 62.89%

2036 $ 0.313813 71.03%

2037 $ 0.329503 79.59%

2038 $ 0.345978 88.56%

2039 $ 0.363277 97.99%

2040 $ 0.381441 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga CONFLUX Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.18348 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.183505 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.183655 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.184234 0.41% Ramalan HargaCONFLUX (CFX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CFX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.18348 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaCONFLUX (CFX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi CFX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.183505 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaCONFLUX (CFX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CFX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.183655 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaCONFLUX (CFX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CFX ialah $0.184234 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga CONFLUX Semasa Harga Semasa $ 0.18348$ 0.18348 $ 0.18348 Perubahan Harga (24J) +4.09% Modal Pasaran $ 943.00M$ 943.00M $ 943.00M Bekalan Peredaran 5.14B 5.14B 5.14B Kelantangan (24J) $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Kelantangan (24J) -- Harga terkini CFX ialah $ 0.18348. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.09%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.10M. Tambahan pula, CFX mempunyai bekalan edaran sebanyak 5.14B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 943.00M. Lihat Harga Langsung CFX

CONFLUX Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung CONFLUX, harga semasa CONFLUX ialah 0.1836USD. Bekalan edaran CONFLUX(CFX) ialah 0.00 CFX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $943.00M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.001160 $ 0.1836 $ 0.175

7 Hari 0.04% $ 0.006620 $ 0.18851 $ 0.17232

30 Hari 0.05% $ 0.009550 $ 0.21477 $ 0.16428 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CONFLUX telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001160 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, CONFLUX didagangkan pada paras tertinggi $0.18851 dan paras terendah $0.17232 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CFX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, CONFLUX telah mengalami perubahan sebanyak 0.05% , mencerminkan kira-kira $0.009550 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CFX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga CONFLUX yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh CFX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga CONFLUX (CFX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga CONFLUX ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CFX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap CONFLUX untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CFX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga CONFLUX. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CFX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CFX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan CONFLUX.

Mengapa Ramalan Harga CFX Penting?

CFX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCFX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,CFX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga CFX pada bulan depan? Menurut CONFLUX (CFX) alat ramalan harga, harga CFX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 CFX pada tahun 2026? Harga 1CONFLUX (CFX) hari ini ialah $0.18348 . Mengikut modul ramalan di atas, CFX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga CFX pada tahun 2027? CONFLUX (CFX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 CFX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga CFX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, CONFLUX (CFX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga CFX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, CONFLUX (CFX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 CFX pada tahun 2030? Harga 1CONFLUX (CFX) hari ini ialah $0.18348 . Mengikut modul ramalan di atas, CFX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga CFX untuk 2040? CONFLUX (CFX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 CFX menjelang tahun 2040.