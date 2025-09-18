Nervos Network (CKB) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Nervos Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak CKB yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli CKB

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Nervos Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.005227 $0.005227 $0.005227 +3.68% USD Sebenarnya Ramalan Nervos Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Nervos Network (CKB) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Nervos Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005227 pada tahun 2025. Nervos Network (CKB) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Nervos Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005488 pada tahun 2026. Nervos Network (CKB) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CKB yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.005762 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Nervos Network (CKB) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CKB yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.006050 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Nervos Network (CKB) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CKB pada tahun 2029 ialah $ 0.006353 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Nervos Network (CKB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CKB pada tahun 2030 ialah $ 0.006671 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Nervos Network (CKB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Nervos Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010866. Nervos Network (CKB) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Nervos Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.017700. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.005227 0.00%

2026 $ 0.005488 5.00%

2027 $ 0.005762 10.25%

2028 $ 0.006050 15.76%

2029 $ 0.006353 21.55%

2030 $ 0.006671 27.63%

2031 $ 0.007004 34.01%

2032 $ 0.007354 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.007722 47.75%

2034 $ 0.008108 55.13%

2035 $ 0.008514 62.89%

2036 $ 0.008939 71.03%

2037 $ 0.009386 79.59%

2038 $ 0.009856 88.56%

2039 $ 0.010349 97.99%

2040 $ 0.010866 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Nervos Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.005227 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.005227 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.005232 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.005248 0.41% Ramalan HargaNervos Network (CKB) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CKB pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.005227 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNervos Network (CKB) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi CKB, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005227 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNervos Network (CKB) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CKB, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005232 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNervos Network (CKB)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CKB ialah $0.005248 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Nervos Network Semasa Harga Semasa $ 0.005227$ 0.005227 $ 0.005227 Perubahan Harga (24J) +3.68% Modal Pasaran $ 247.14M$ 247.14M $ 247.14M Bekalan Peredaran 47.28B 47.28B 47.28B Kelantangan (24J) $ 433.15K$ 433.15K $ 433.15K Kelantangan (24J) -- Harga terkini CKB ialah $ 0.005227. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.68%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 433.15K. Tambahan pula, CKB mempunyai bekalan edaran sebanyak 47.28B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 247.14M. Lihat Harga Langsung CKB

Cara Membeli Nervos Network (CKB) Cuba beli CKB? Anda kini boleh membeli CKB melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Nervos Network dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli CKBSekarang

Nervos Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Nervos Network, harga semasa Nervos Network ialah 0.005227USD. Bekalan edaran Nervos Network(CKB) ialah 0.00 CKB , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $247.14M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000041 $ 0.005297 $ 0.005001

7 Hari 0.04% $ 0.000178 $ 0.005792 $ 0.004956

30 Hari 0.05% $ 0.000268 $ 0.005943 $ 0.004277 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Nervos Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000041 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Nervos Network didagangkan pada paras tertinggi $0.005792 dan paras terendah $0.004956 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CKB untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Nervos Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.05% , mencerminkan kira-kira $0.000268 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CKB berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Nervos Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh CKB

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Nervos Network (CKB) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Nervos Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CKB berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Nervos Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CKB, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Nervos Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CKB. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CKB untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Nervos Network.

Mengapa Ramalan Harga CKB Penting?

CKB Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCKB berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,CKB akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga CKB pada bulan depan? Menurut Nervos Network (CKB) alat ramalan harga, harga CKB yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 CKB pada tahun 2026? Harga 1Nervos Network (CKB) hari ini ialah $0.005227 . Mengikut modul ramalan di atas, CKB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga CKB pada tahun 2027? Nervos Network (CKB) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 CKB menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga CKB pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Nervos Network (CKB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga CKB pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Nervos Network (CKB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 CKB pada tahun 2030? Harga 1Nervos Network (CKB) hari ini ialah $0.005227 . Mengikut modul ramalan di atas, CKB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga CKB untuk 2040? Nervos Network (CKB) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 CKB menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang