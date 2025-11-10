Clash (CLASH) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Clash untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak CLASH yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Clash Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Clash (CLASH) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Clash berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.043624 pada tahun 2025. Clash (CLASH) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Clash berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.045805 pada tahun 2026. Clash (CLASH) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CLASH yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.048095 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Clash (CLASH) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CLASH yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.050500 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Clash (CLASH) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CLASH pada tahun 2029 ialah $ 0.053025 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Clash (CLASH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CLASH pada tahun 2030 ialah $ 0.055676 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Clash (CLASH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Clash berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.090691. Clash (CLASH) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Clash berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.147726. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.043624 0.00%

2026 $ 0.045805 5.00%

2027 $ 0.048095 10.25%

2028 $ 0.050500 15.76%

2029 $ 0.053025 21.55%

2030 $ 0.055676 27.63%

2031 $ 0.058460 34.01%

2032 $ 0.061383 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.064452 47.75%

2034 $ 0.067675 55.13%

2035 $ 0.071058 62.89%

2036 $ 0.074611 71.03%

2037 $ 0.078342 79.59%

2038 $ 0.082259 88.56%

2039 $ 0.086372 97.99%

2040 $ 0.090691 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Clash Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.043624 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.043629 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.043665 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.043803 0.41% Ramalan HargaClash (CLASH) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CLASH pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.043624 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaClash (CLASH) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi CLASH, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.043629 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaClash (CLASH) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CLASH, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.043665 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaClash (CLASH)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CLASH ialah $0.043803 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Clash Semasa Harga Semasa $ 0.043624$ 0.043624 $ 0.043624 Perubahan Harga (24J) +7.66% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 72.93K$ 72.93K $ 72.93K Kelantangan (24J) -- Harga terkini CLASH ialah $ 0.043624. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +7.66%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 72.93K. Tambahan pula, CLASH mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung CLASH

Clash Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Clash, harga semasa Clash ialah 0.043624USD. Bekalan edaran Clash(CLASH) ialah 0.00 CLASH , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.001976 $ 0.048885 $ 0.039626

7 Hari -0.04% $ -0.002138 $ 0.0555 $ 0.033535

30 Hari 0.45% $ 0.013462 $ 0.07889 $ 0.017805 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Clash telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001976 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Clash didagangkan pada paras tertinggi $0.0555 dan paras terendah $0.033535 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CLASH untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Clash telah mengalami perubahan sebanyak 0.45% , mencerminkan kira-kira $0.013462 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CLASH berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Clash yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh CLASH

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Clash (CLASH) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Clash ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CLASH berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Clash untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CLASH, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Clash. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CLASH. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CLASH untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Clash.

Mengapa Ramalan Harga CLASH Penting?

CLASH Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCLASH berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,CLASH akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga CLASH pada bulan depan? Menurut Clash (CLASH) alat ramalan harga, harga CLASH yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 CLASH pada tahun 2026? Harga 1Clash (CLASH) hari ini ialah $0.043624 . Mengikut modul ramalan di atas, CLASH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga CLASH pada tahun 2027? Clash (CLASH) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 CLASH menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga CLASH pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Clash (CLASH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga CLASH pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Clash (CLASH) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 CLASH pada tahun 2030? Harga 1Clash (CLASH) hari ini ialah $0.043624 . Mengikut modul ramalan di atas, CLASH akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga CLASH untuk 2040? Clash (CLASH) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 CLASH menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang