Dapatkan ramalan harga Yei Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak CLO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Yei Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.23136 $0.23136 $0.23136 -2.87% USD Sebenarnya Ramalan Yei Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Yei Finance (CLO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Yei Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.23136 pada tahun 2025. Yei Finance (CLO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Yei Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.242928 pada tahun 2026. Yei Finance (CLO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CLO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.255074 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Yei Finance (CLO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CLO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.267828 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Yei Finance (CLO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CLO pada tahun 2029 ialah $ 0.281219 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Yei Finance (CLO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CLO pada tahun 2030 ialah $ 0.295280 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Yei Finance (CLO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Yei Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.480980. Yei Finance (CLO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Yei Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.783467. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.23136 0.00%

2026 $ 0.242928 5.00%

2027 $ 0.255074 10.25%

2028 $ 0.267828 15.76%

2029 $ 0.281219 21.55%

2030 $ 0.295280 27.63%

2031 $ 0.310044 34.01%

2032 $ 0.325546 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.341824 47.75%

2034 $ 0.358915 55.13%

2035 $ 0.376861 62.89%

2036 $ 0.395704 71.03%

2037 $ 0.415489 79.59%

2038 $ 0.436263 88.56%

2039 $ 0.458076 97.99%

2040 $ 0.480980 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Yei Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.23136 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.231391 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.231581 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.232310 0.41% Ramalan HargaYei Finance (CLO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CLO pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.23136 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaYei Finance (CLO) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi CLO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.231391 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaYei Finance (CLO) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CLO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.231581 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaYei Finance (CLO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CLO ialah $0.232310 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Yei Finance Semasa Harga Semasa $ 0.23136$ 0.23136 $ 0.23136 Perubahan Harga (24J) -2.87% Modal Pasaran $ 29.86M$ 29.86M $ 29.86M Bekalan Peredaran 129.10M 129.10M 129.10M Kelantangan (24J) $ 206.22K$ 206.22K $ 206.22K Kelantangan (24J) -- Harga terkini CLO ialah $ 0.23136. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -2.87%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 206.22K. Tambahan pula, CLO mempunyai bekalan edaran sebanyak 129.10M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 29.86M. Lihat Harga Langsung CLO

Cara Membeli Yei Finance (CLO) Cuba beli CLO? Anda kini boleh membeli CLO melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Yei Finance dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli CLOSekarang

Yei Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Yei Finance, harga semasa Yei Finance ialah 0.23127USD. Bekalan edaran Yei Finance(CLO) ialah 0.00 CLO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $29.86M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.003329 $ 0.25178 $ 0.22833

7 Hari -0.13% $ -0.037609 $ 0.32978 $ 0.1994

30 Hari 4.78% $ 0.19129 $ 0.83567 $ 0.04 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Yei Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.003329 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Yei Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.32978 dan paras terendah $0.1994 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.13% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CLO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Yei Finance telah mengalami perubahan sebanyak 4.78% , mencerminkan kira-kira $0.19129 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CLO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Yei Finance yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh CLO

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Yei Finance (CLO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Yei Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CLO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Yei Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CLO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Yei Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CLO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CLO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Yei Finance.

Mengapa Ramalan Harga CLO Penting?

CLO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCLO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,CLO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga CLO pada bulan depan? Menurut Yei Finance (CLO) alat ramalan harga, harga CLO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 CLO pada tahun 2026? Harga 1Yei Finance (CLO) hari ini ialah $0.23136 . Mengikut modul ramalan di atas, CLO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga CLO pada tahun 2027? Yei Finance (CLO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 CLO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga CLO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Yei Finance (CLO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga CLO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Yei Finance (CLO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 CLO pada tahun 2030? Harga 1Yei Finance (CLO) hari ini ialah $0.23136 . Mengikut modul ramalan di atas, CLO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga CLO untuk 2040? Yei Finance (CLO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 CLO menjelang tahun 2040.