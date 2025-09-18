Cloud (CLOUD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Cloud untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak CLOUD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli CLOUD

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Cloud % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.13311 $0.13311 $0.13311 -5.91% USD Sebenarnya Ramalan Cloud Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Cloud (CLOUD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Cloud berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.13311 pada tahun 2025. Cloud (CLOUD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Cloud berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.139765 pada tahun 2026. Cloud (CLOUD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CLOUD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.146753 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Cloud (CLOUD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CLOUD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.154091 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Cloud (CLOUD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CLOUD pada tahun 2029 ialah $ 0.161796 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Cloud (CLOUD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CLOUD pada tahun 2030 ialah $ 0.169885 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Cloud (CLOUD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Cloud berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.276726. Cloud (CLOUD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Cloud berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.450757. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.13311 0.00%

2026 $ 0.139765 5.00%

2027 $ 0.146753 10.25%

2028 $ 0.154091 15.76%

2029 $ 0.161796 21.55%

2030 $ 0.169885 27.63%

2031 $ 0.178380 34.01%

2032 $ 0.187299 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.196664 47.75%

2034 $ 0.206497 55.13%

2035 $ 0.216822 62.89%

2036 $ 0.227663 71.03%

2037 $ 0.239046 79.59%

2038 $ 0.250998 88.56%

2039 $ 0.263548 97.99%

2040 $ 0.276726 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Cloud Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.13311 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.133128 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.133237 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.133657 0.41% Ramalan HargaCloud (CLOUD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CLOUD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.13311 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaCloud (CLOUD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi CLOUD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.133128 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaCloud (CLOUD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CLOUD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.133237 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaCloud (CLOUD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CLOUD ialah $0.133657 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Cloud Semasa Harga Semasa $ 0.13311$ 0.13311 $ 0.13311 Perubahan Harga (24J) -5.91% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 95.98K$ 95.98K $ 95.98K Kelantangan (24J) -- Harga terkini CLOUD ialah $ 0.13311. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -5.91%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 95.98K. Tambahan pula, CLOUD mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung CLOUD

Cara Membeli Cloud (CLOUD) Cuba beli CLOUD? Anda kini boleh membeli CLOUD melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Cloud dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli CLOUDSekarang

Cloud Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Cloud, harga semasa Cloud ialah 0.13311USD. Bekalan edaran Cloud(CLOUD) ialah 0.00 CLOUD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.006129 $ 0.14693 $ 0.12465

7 Hari 0.48% $ 0.043180 $ 0.14693 $ 0.08848

30 Hari 0.72% $ 0.055880 $ 0.14693 $ 0.07177 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Cloud telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.006129 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Cloud didagangkan pada paras tertinggi $0.14693 dan paras terendah $0.08848 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.48% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CLOUD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Cloud telah mengalami perubahan sebanyak 0.72% , mencerminkan kira-kira $0.055880 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CLOUD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Cloud yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh CLOUD

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Cloud (CLOUD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Cloud ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CLOUD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Cloud untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CLOUD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Cloud. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CLOUD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CLOUD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Cloud.

Mengapa Ramalan Harga CLOUD Penting?

CLOUD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCLOUD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,CLOUD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga CLOUD pada bulan depan? Menurut Cloud (CLOUD) alat ramalan harga, harga CLOUD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 CLOUD pada tahun 2026? Harga 1Cloud (CLOUD) hari ini ialah $0.13311 . Mengikut modul ramalan di atas, CLOUD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga CLOUD pada tahun 2027? Cloud (CLOUD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 CLOUD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga CLOUD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Cloud (CLOUD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga CLOUD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Cloud (CLOUD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 CLOUD pada tahun 2030? Harga 1Cloud (CLOUD) hari ini ialah $0.13311 . Mengikut modul ramalan di atas, CLOUD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga CLOUD untuk 2040? Cloud (CLOUD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 CLOUD menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang