Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Alliance Games % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00279 $0.00279 $0.00279 +2.57% USD Sebenarnya Ramalan Alliance Games Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Alliance Games (COA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Alliance Games berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00279 pada tahun 2025. Alliance Games (COA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Alliance Games berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002929 pada tahun 2026. Alliance Games (COA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan COA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.003075 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Alliance Games (COA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan COA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.003229 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Alliance Games (COA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran COA pada tahun 2029 ialah $ 0.003391 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Alliance Games (COA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran COA pada tahun 2030 ialah $ 0.003560 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Alliance Games (COA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Alliance Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005800. Alliance Games (COA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Alliance Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009447. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00279 0.00%

2026 $ 0.002929 5.00%

2027 $ 0.003075 10.25%

2028 $ 0.003229 15.76%

2029 $ 0.003391 21.55%

2030 $ 0.003560 27.63%

2031 $ 0.003738 34.01%

2032 $ 0.003925 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.004122 47.75%

2034 $ 0.004328 55.13%

2035 $ 0.004544 62.89%

2036 $ 0.004771 71.03%

2037 $ 0.005010 79.59%

2038 $ 0.005260 88.56%

2039 $ 0.005524 97.99%

2040 $ 0.005800 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Alliance Games Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.00279 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.002790 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.002792 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.002801 0.41% Ramalan HargaAlliance Games (COA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk COA pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.00279 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAlliance Games (COA) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi COA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002790 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAlliance Games (COA) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi COA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002792 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAlliance Games (COA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk COA ialah $0.002801 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Alliance Games Semasa Harga Semasa $ 0.00279$ 0.00279 $ 0.00279 Perubahan Harga (24J) +2.57% Modal Pasaran $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Bekalan Peredaran 414.42M 414.42M 414.42M Kelantangan (24J) $ 2.30K$ 2.30K $ 2.30K Kelantangan (24J) -- Harga terkini COA ialah $ 0.00279. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.57%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.30K. Tambahan pula, COA mempunyai bekalan edaran sebanyak 414.42M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.16M. Lihat Harga Langsung COA

Alliance Games Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Alliance Games, harga semasa Alliance Games ialah 0.00279USD. Bekalan edaran Alliance Games(COA) ialah 0.00 COA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.16M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.06% $ 0.000149 $ 0.0033 $ 0.00261

7 Hari -0.32% $ -0.00132 $ 0.00418 $ 0.00255

30 Hari -0.66% $ -0.00548 $ 0.01704 $ 0.00255 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Alliance Games telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000149 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.06% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Alliance Games didagangkan pada paras tertinggi $0.00418 dan paras terendah $0.00255 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.32% . Trend terkini ini mempamerkan potensi COA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Alliance Games telah mengalami perubahan sebanyak -0.66% , mencerminkan kira-kira $-0.00548 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa COA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Alliance Games yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh COA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Alliance Games (COA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Alliance Games ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan COA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Alliance Games untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi COA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Alliance Games. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan COA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum COA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Alliance Games.

Mengapa Ramalan Harga COA Penting?

COA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCOA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,COA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga COA pada bulan depan? Menurut Alliance Games (COA) alat ramalan harga, harga COA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 COA pada tahun 2026? Harga 1Alliance Games (COA) hari ini ialah $0.00279 . Mengikut modul ramalan di atas, COA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga COA pada tahun 2027? Alliance Games (COA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 COA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga COA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Alliance Games (COA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga COA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Alliance Games (COA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 COA pada tahun 2030? Harga 1Alliance Games (COA) hari ini ialah $0.00279 . Mengikut modul ramalan di atas, COA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga COA untuk 2040? Alliance Games (COA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 COA menjelang tahun 2040.