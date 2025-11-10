Coinbase xStock (COINX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Coinbase xStock untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak COINX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Coinbase xStock % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $324.01 $324.01 $324.01 +5.07% USD Sebenarnya Ramalan Coinbase xStock Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Coinbase xStock (COINX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Coinbase xStock berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 324.01 pada tahun 2025. Coinbase xStock (COINX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Coinbase xStock berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 340.2105 pada tahun 2026. Coinbase xStock (COINX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan COINX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 357.2210 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Coinbase xStock (COINX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan COINX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 375.0820 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Coinbase xStock (COINX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran COINX pada tahun 2029 ialah $ 393.8361 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Coinbase xStock (COINX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran COINX pada tahun 2030 ialah $ 413.5279 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Coinbase xStock (COINX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Coinbase xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 673.5935. Coinbase xStock (COINX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Coinbase xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1,097.2128. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 324.01 0.00%

2026 $ 340.2105 5.00%

2027 $ 357.2210 10.25%

2028 $ 375.0820 15.76%

2029 $ 393.8361 21.55%

2030 $ 413.5279 27.63%

2031 $ 434.2043 34.01%

2032 $ 455.9146 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 478.7103 47.75%

2034 $ 502.6458 55.13%

2035 $ 527.7781 62.89%

2036 $ 554.1670 71.03%

2037 $ 581.8754 79.59%

2038 $ 610.9691 88.56%

2039 $ 641.5176 97.99%

2040 $ 673.5935 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Coinbase xStock Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 324.01 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 324.0543 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 324.3206 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 325.3415 0.41% Ramalan HargaCoinbase xStock (COINX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk COINX pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $324.01 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaCoinbase xStock (COINX) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi COINX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $324.0543 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaCoinbase xStock (COINX) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi COINX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $324.3206 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaCoinbase xStock (COINX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk COINX ialah $325.3415 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Coinbase xStock Semasa Harga Semasa $ 324.01$ 324.01 $ 324.01 Perubahan Harga (24J) +5.07% Modal Pasaran $ 8.75M$ 8.75M $ 8.75M Bekalan Peredaran 27.00K 27.00K 27.00K Kelantangan (24J) $ 61.66K$ 61.66K $ 61.66K Kelantangan (24J) -- Harga terkini COINX ialah $ 324.01. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +5.07%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 61.66K. Tambahan pula, COINX mempunyai bekalan edaran sebanyak 27.00K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 8.75M.

Coinbase xStock Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Coinbase xStock, harga semasa Coinbase xStock ialah 324.01USD. Bekalan edaran Coinbase xStock(COINX) ialah 0.00 COINX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $8.75M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 15.3100 $ 324.01 $ 307.54

7 Hari -0.05% $ -19.7400 $ 344.25 $ 284.76

30 Hari -0.06% $ -23.8299 $ 373.26 $ 284.76 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Coinbase xStock telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $15.3100 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Coinbase xStock didagangkan pada paras tertinggi $344.25 dan paras terendah $284.76 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.05% . Trend terkini ini mempamerkan potensi COINX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Coinbase xStock telah mengalami perubahan sebanyak -0.06% , mencerminkan kira-kira $-23.8299 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa COINX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Coinbase xStock yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh COINX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Coinbase xStock (COINX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Coinbase xStock ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan COINX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Coinbase xStock untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi COINX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Coinbase xStock. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan COINX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum COINX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Coinbase xStock.

Mengapa Ramalan Harga COINX Penting?

COINX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

