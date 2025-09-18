Compound (COMP) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Compound untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak COMP yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli COMP

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Compound % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $45.87 $45.87 $45.87 +4.55% USD Sebenarnya Ramalan Compound Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Compound (COMP) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Compound berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 45.87 pada tahun 2025. Compound (COMP) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Compound berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 48.1635 pada tahun 2026. Compound (COMP) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan COMP yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 50.5716 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Compound (COMP) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan COMP yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 53.1002 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Compound (COMP) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran COMP pada tahun 2029 ialah $ 55.7552 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Compound (COMP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran COMP pada tahun 2030 ialah $ 58.5430 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Compound (COMP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Compound berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 95.3604. Compound (COMP) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Compound berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 155.3321. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 45.87 0.00%

2026 $ 48.1635 5.00%

2027 $ 50.5716 10.25%

2028 $ 53.1002 15.76%

2029 $ 55.7552 21.55%

2030 $ 58.5430 27.63%

2031 $ 61.4701 34.01%

2032 $ 64.5436 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 67.7708 47.75%

2034 $ 71.1594 55.13%

2035 $ 74.7173 62.89%

2036 $ 78.4532 71.03%

2037 $ 82.3759 79.59%

2038 $ 86.4947 88.56%

2039 $ 90.8194 97.99%

2040 $ 95.3604 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Compound Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 45.87 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 45.8762 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 45.9139 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 46.0585 0.41% Ramalan HargaCompound (COMP) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk COMP pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $45.87 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaCompound (COMP) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi COMP, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $45.8762 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaCompound (COMP) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi COMP, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $45.9139 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaCompound (COMP)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk COMP ialah $46.0585 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Compound Semasa Harga Semasa $ 45.87$ 45.87 $ 45.87 Perubahan Harga (24J) +4.55% Modal Pasaran $ 433.81M$ 433.81M $ 433.81M Bekalan Peredaran 9.46M 9.46M 9.46M Kelantangan (24J) $ 735.78K$ 735.78K $ 735.78K Kelantangan (24J) -- Harga terkini COMP ialah $ 45.87. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.55%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 735.78K. Tambahan pula, COMP mempunyai bekalan edaran sebanyak 9.46M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 433.81M. Lihat Harga Langsung COMP

Cara Membeli Compound (COMP) Cuba beli COMP? Anda kini boleh membeli COMP melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Compound dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli COMPSekarang

Compound Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Compound, harga semasa Compound ialah 45.87USD. Bekalan edaran Compound(COMP) ialah 0.00 COMP , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $433.81M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 1.1799 $ 46.2 $ 43.6

7 Hari 0.03% $ 1.4099 $ 48.18 $ 43.16

30 Hari -0.01% $ -0.770000 $ 50.03 $ 41.27 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Compound telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $1.1799 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Compound didagangkan pada paras tertinggi $48.18 dan paras terendah $43.16 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi COMP untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Compound telah mengalami perubahan sebanyak -0.01% , mencerminkan kira-kira $-0.770000 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa COMP berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Compound yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh COMP

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Compound (COMP) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Compound ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan COMP berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Compound untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi COMP, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Compound. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan COMP. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum COMP untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Compound.

Mengapa Ramalan Harga COMP Penting?

COMP Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCOMP berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,COMP akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga COMP pada bulan depan? Menurut Compound (COMP) alat ramalan harga, harga COMP yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 COMP pada tahun 2026? Harga 1Compound (COMP) hari ini ialah $45.87 . Mengikut modul ramalan di atas, COMP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga COMP pada tahun 2027? Compound (COMP) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 COMP menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga COMP pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Compound (COMP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga COMP pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Compound (COMP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 COMP pada tahun 2030? Harga 1Compound (COMP) hari ini ialah $45.87 . Mengikut modul ramalan di atas, COMP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga COMP untuk 2040? Compound (COMP) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 COMP menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang