Cookie DAO (COOKIE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Cookie DAO untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak COOKIE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli COOKIE

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Cookie DAO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.13581 $0.13581 $0.13581 +6.97% USD Sebenarnya Ramalan Cookie DAO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Cookie DAO (COOKIE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Cookie DAO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.13581 pada tahun 2025. Cookie DAO (COOKIE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Cookie DAO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.142600 pada tahun 2026. Cookie DAO (COOKIE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan COOKIE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.149730 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Cookie DAO (COOKIE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan COOKIE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.157217 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Cookie DAO (COOKIE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran COOKIE pada tahun 2029 ialah $ 0.165077 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Cookie DAO (COOKIE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran COOKIE pada tahun 2030 ialah $ 0.173331 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Cookie DAO (COOKIE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Cookie DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.282339. Cookie DAO (COOKIE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Cookie DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.459900. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.13581 0.00%

2026 $ 0.142600 5.00%

2027 $ 0.149730 10.25%

2028 $ 0.157217 15.76%

2029 $ 0.165077 21.55%

2030 $ 0.173331 27.63%

2031 $ 0.181998 34.01%

2032 $ 0.191098 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.200653 47.75%

2034 $ 0.210685 55.13%

2035 $ 0.221220 62.89%

2036 $ 0.232281 71.03%

2037 $ 0.243895 79.59%

2038 $ 0.256090 88.56%

2039 $ 0.268894 97.99%

2040 $ 0.282339 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Cookie DAO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.13581 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.135828 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.135940 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.136368 0.41% Ramalan HargaCookie DAO (COOKIE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk COOKIE pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.13581 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaCookie DAO (COOKIE) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi COOKIE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.135828 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaCookie DAO (COOKIE) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi COOKIE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.135940 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaCookie DAO (COOKIE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk COOKIE ialah $0.136368 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Cookie DAO Semasa Harga Semasa $ 0.13581$ 0.13581 $ 0.13581 Perubahan Harga (24J) +6.97% Modal Pasaran $ 83.27M$ 83.27M $ 83.27M Bekalan Peredaran 613.12M 613.12M 613.12M Kelantangan (24J) $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Kelantangan (24J) -- Harga terkini COOKIE ialah $ 0.13581. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +6.97%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.00M. Tambahan pula, COOKIE mempunyai bekalan edaran sebanyak 613.12M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 83.27M. Lihat Harga Langsung COOKIE

Cara Membeli Cookie DAO (COOKIE) Cuba beli COOKIE? Anda kini boleh membeli COOKIE melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Cookie DAO dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli COOKIESekarang

Cookie DAO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Cookie DAO, harga semasa Cookie DAO ialah 0.13581USD. Bekalan edaran Cookie DAO(COOKIE) ialah 0.00 COOKIE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $83.27M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.004369 $ 0.13618 $ 0.1255

7 Hari 0.01% $ 0.000969 $ 0.14747 $ 0.12368

30 Hari -0.02% $ -0.003920 $ 0.1484 $ 0.10977 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Cookie DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.004369 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Cookie DAO didagangkan pada paras tertinggi $0.14747 dan paras terendah $0.12368 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi COOKIE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Cookie DAO telah mengalami perubahan sebanyak -0.02% , mencerminkan kira-kira $-0.003920 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa COOKIE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Cookie DAO yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh COOKIE

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Cookie DAO (COOKIE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Cookie DAO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan COOKIE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Cookie DAO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi COOKIE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Cookie DAO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan COOKIE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum COOKIE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Cookie DAO.

Mengapa Ramalan Harga COOKIE Penting?

COOKIE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCOOKIE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,COOKIE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga COOKIE pada bulan depan? Menurut Cookie DAO (COOKIE) alat ramalan harga, harga COOKIE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 COOKIE pada tahun 2026? Harga 1Cookie DAO (COOKIE) hari ini ialah $0.13581 . Mengikut modul ramalan di atas, COOKIE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga COOKIE pada tahun 2027? Cookie DAO (COOKIE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 COOKIE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga COOKIE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Cookie DAO (COOKIE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga COOKIE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Cookie DAO (COOKIE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 COOKIE pada tahun 2030? Harga 1Cookie DAO (COOKIE) hari ini ialah $0.13581 . Mengikut modul ramalan di atas, COOKIE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga COOKIE untuk 2040? Cookie DAO (COOKIE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 COOKIE menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang