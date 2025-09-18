Core DAO (CORE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Core DAO untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak CORE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Core DAO (CORE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Core DAO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.4608 pada tahun 2025. Core DAO (CORE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Core DAO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.48384 pada tahun 2026. Core DAO (CORE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CORE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.508032 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Core DAO (CORE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CORE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.533433 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Core DAO (CORE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CORE pada tahun 2029 ialah $ 0.560105 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Core DAO (CORE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CORE pada tahun 2030 ialah $ 0.588110 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Core DAO (CORE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Core DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.957970. Core DAO (CORE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Core DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.5604. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.4608 0.00%

2026 $ 0.48384 5.00%

2027 $ 0.508032 10.25%

2028 $ 0.533433 15.76%

2029 $ 0.560105 21.55%

2030 $ 0.588110 27.63%

2031 $ 0.617516 34.01%

2032 $ 0.648391 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.680811 47.75%

2034 $ 0.714852 55.13%

2035 $ 0.750594 62.89%

2036 $ 0.788124 71.03%

2037 $ 0.827530 79.59%

2038 $ 0.868907 88.56%

2039 $ 0.912352 97.99%

2040 $ 0.957970 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Core DAO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.4608 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.460863 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.461241 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.462693 0.41% Ramalan HargaCore DAO (CORE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CORE pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.4608 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaCore DAO (CORE) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi CORE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.460863 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaCore DAO (CORE) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CORE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.461241 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaCore DAO (CORE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CORE ialah $0.462693 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Core DAO Semasa Harga Semasa $ 0.4608$ 0.4608 $ 0.4608 Perubahan Harga (24J) +3.15% Modal Pasaran $ 466.17M$ 466.17M $ 466.17M Bekalan Peredaran 1.01B 1.01B 1.01B Kelantangan (24J) $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Kelantangan (24J) -- Harga terkini CORE ialah $ 0.4608. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.15%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.04M. Tambahan pula, CORE mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.01B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 466.17M. Lihat Harga Langsung CORE

Ketahui Cara Membeli CORESekarang

Core DAO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Core DAO, harga semasa Core DAO ialah 0.4608USD. Bekalan edaran Core DAO(CORE) ialah 0.00 CORE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $466.17M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.010599 $ 0.4696 $ 0.4434

7 Hari -0.00% $ -0.002500 $ 0.4818 $ 0.4313

30 Hari -0.04% $ -0.021000 $ 0.5009 $ 0.4094 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Core DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.010599 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Core DAO didagangkan pada paras tertinggi $0.4818 dan paras terendah $0.4313 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CORE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Core DAO telah mengalami perubahan sebanyak -0.04% , mencerminkan kira-kira $-0.021000 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CORE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Core DAO yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh CORE

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Core DAO (CORE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Core DAO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CORE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Core DAO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CORE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Core DAO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CORE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CORE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Core DAO.

Mengapa Ramalan Harga CORE Penting?

CORE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCORE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,CORE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga CORE pada bulan depan? Menurut Core DAO (CORE) alat ramalan harga, harga CORE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 CORE pada tahun 2026? Harga 1Core DAO (CORE) hari ini ialah $0.4608 . Mengikut modul ramalan di atas, CORE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga CORE pada tahun 2027? Core DAO (CORE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 CORE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga CORE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Core DAO (CORE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga CORE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Core DAO (CORE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 CORE pada tahun 2030? Harga 1Core DAO (CORE) hari ini ialah $0.4608 . Mengikut modul ramalan di atas, CORE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga CORE untuk 2040? Core DAO (CORE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 CORE menjelang tahun 2040.