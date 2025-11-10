Coral Finance (CORL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Coral Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak CORL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Coral Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00419 $0.00419 $0.00419 -1.55% USD Sebenarnya Ramalan Coral Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Coral Finance (CORL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Coral Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00419 pada tahun 2025. Coral Finance (CORL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Coral Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004399 pada tahun 2026. Coral Finance (CORL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CORL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004619 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Coral Finance (CORL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CORL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.004850 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Coral Finance (CORL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CORL pada tahun 2029 ialah $ 0.005092 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Coral Finance (CORL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CORL pada tahun 2030 ialah $ 0.005347 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Coral Finance (CORL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Coral Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008710. Coral Finance (CORL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Coral Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014188. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00419 0.00%

2026 $ 0.004399 5.00%

2027 $ 0.004619 10.25%

2028 $ 0.004850 15.76%

2029 $ 0.005092 21.55%

2030 $ 0.005347 27.63%

2031 $ 0.005615 34.01%

2032 $ 0.005895 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006190 47.75%

2034 $ 0.006500 55.13%

2035 $ 0.006825 62.89%

2036 $ 0.007166 71.03%

2037 $ 0.007524 79.59%

2038 $ 0.007900 88.56%

2039 $ 0.008295 97.99%

2040 $ 0.008710 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Coral Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.00419 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.004190 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.004194 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.004207 0.41% Ramalan HargaCoral Finance (CORL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CORL pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.00419 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaCoral Finance (CORL) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi CORL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004190 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaCoral Finance (CORL) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CORL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004194 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaCoral Finance (CORL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CORL ialah $0.004207 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Coral Finance Semasa Harga Semasa $ 0.00419$ 0.00419 $ 0.00419 Perubahan Harga (24J) -1.55% Modal Pasaran $ 979.86K$ 979.86K $ 979.86K Bekalan Peredaran 232.36M 232.36M 232.36M Kelantangan (24J) $ 83.29K$ 83.29K $ 83.29K Kelantangan (24J) -- Harga terkini CORL ialah $ 0.00419. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.55%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 83.29K. Tambahan pula, CORL mempunyai bekalan edaran sebanyak 232.36M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 979.86K. Lihat Harga Langsung CORL

Coral Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Coral Finance, harga semasa Coral Finance ialah 0.004217USD. Bekalan edaran Coral Finance(CORL) ialah 0.00 CORL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $979.86K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.14% $ -0.000733 $ 0.005705 $ 0.003957

7 Hari -0.79% $ -0.016433 $ 0.02154 $ 0.00258

30 Hari -0.89% $ -0.035783 $ 0.1496 $ 0.00258 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Coral Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000733 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.14% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Coral Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.02154 dan paras terendah $0.00258 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.79% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CORL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Coral Finance telah mengalami perubahan sebanyak -0.89% , mencerminkan kira-kira $-0.035783 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CORL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Coral Finance yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh CORL

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Coral Finance (CORL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Coral Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CORL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Coral Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CORL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Coral Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CORL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CORL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Coral Finance.

Mengapa Ramalan Harga CORL Penting?

CORL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCORL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,CORL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga CORL pada bulan depan? Menurut Coral Finance (CORL) alat ramalan harga, harga CORL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 CORL pada tahun 2026? Harga 1Coral Finance (CORL) hari ini ialah $0.00419 . Mengikut modul ramalan di atas, CORL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga CORL pada tahun 2027? Coral Finance (CORL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 CORL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga CORL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Coral Finance (CORL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga CORL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Coral Finance (CORL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 CORL pada tahun 2030? Harga 1Coral Finance (CORL) hari ini ialah $0.00419 . Mengikut modul ramalan di atas, CORL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga CORL untuk 2040? Coral Finance (CORL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 CORL menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang