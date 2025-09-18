COTI (COTI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga COTI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak COTI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna.
COTI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD)
COTI (COTI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini)
Berdasarkan ramalan anda, COTI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0541 pada tahun 2025.
COTI (COTI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan)
Berdasarkan ramalan anda, COTI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.056805 pada tahun 2026.
COTI (COTI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun)
Menurut modul ramalan harga, harga masa depan COTI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.059645 dengan kadar pertumbuhan 10.25%.
COTI (COTI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun)
Menurut modul ramalan harga, harga masa depan COTI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.062627 dengan kadar pertumbuhan 15.76%.
COTI (COTI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran COTI pada tahun 2029 ialah $ 0.065758 dengan kadar pertumbuhan 21.55%.
COTI (COTI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran COTI pada tahun 2030 ialah $ 0.069046 dengan kadar pertumbuhan 27.63%.
COTI (COTI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)
Pada tahun 2040, harga COTI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.112470.
COTI (COTI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun)
Pada tahun 2050, harga COTI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.183201.
Tahun Harga Pertumbuhan
2025 $ 0.0541 0.00%

2026 $ 0.056805 5.00%

2027 $ 0.059645 10.25%

2028 $ 0.062627 15.76%

2029 $ 0.065758 21.55%

2030 $ 0.069046 27.63%

2031 $ 0.072499 34.01%

2032 $ 0.076124 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.079930 47.75%

2034 $ 0.083926 55.13%

2035 $ 0.088123 62.89%

2036 $ 0.092529 71.03%

2037 $ 0.097155 79.59%

2038 $ 0.102013 88.56%

2039 $ 0.107114 97.99%

2040 $ 0.112470 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga COTI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0541 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.054107 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.054151 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.054322 0.41% Ramalan HargaCOTI (COTI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk COTI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0541 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaCOTI (COTI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi COTI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.054107 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaCOTI (COTI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi COTI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.054151 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaCOTI (COTI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk COTI ialah $0.054322 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga COTI Semasa Harga Semasa $ 0.0541$ 0.0541 $ 0.0541 Perubahan Harga (24J) +2.21% Modal Pasaran $ 127.68M$ 127.68M $ 127.68M Bekalan Peredaran 2.36B 2.36B 2.36B Kelantangan (24J) $ 192.79K$ 192.79K $ 192.79K Kelantangan (24J) -- Harga terkini COTI ialah $ 0.0541. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.21%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 192.79K. Tambahan pula, COTI mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.36B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 127.68M. Lihat Harga Langsung COTI

Cara Membeli COTI (COTI) Cuba beli COTI? Anda kini boleh membeli COTI melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli COTI dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli COTISekarang

COTI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung COTI, harga semasa COTI ialah 0.0541USD. Bekalan edaran COTI(COTI) ialah 0.00 COTI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $127.68M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.000699 $ 0.05544 $ 0.05153

7 Hari 0.06% $ 0.003220 $ 0.05778 $ 0.04918

30 Hari 0.04% $ 0.002010 $ 0.05795 $ 0.04747 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, COTI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000699 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, COTI didagangkan pada paras tertinggi $0.05778 dan paras terendah $0.04918 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi COTI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, COTI telah mengalami perubahan sebanyak 0.04% , mencerminkan kira-kira $0.002010 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa COTI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga COTI yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh COTI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga COTI (COTI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga COTI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan COTI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap COTI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi COTI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga COTI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan COTI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum COTI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan COTI.

Mengapa Ramalan Harga COTI Penting?

COTI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCOTI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,COTI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga COTI pada bulan depan? Menurut COTI (COTI) alat ramalan harga, harga COTI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 COTI pada tahun 2026? Harga 1COTI (COTI) hari ini ialah $0.0541 . Mengikut modul ramalan di atas, COTI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga COTI pada tahun 2027? COTI (COTI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 COTI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga COTI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, COTI (COTI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga COTI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, COTI (COTI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 COTI pada tahun 2030? Harga 1COTI (COTI) hari ini ialah $0.0541 . Mengikut modul ramalan di atas, COTI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga COTI untuk 2040? COTI (COTI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 COTI menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang