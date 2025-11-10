Credia Layer (CRED) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Credia Layer untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak CRED yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Credia Layer % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0352 $0.0352 $0.0352 +3.28% USD Sebenarnya Ramalan Credia Layer Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Credia Layer (CRED) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Credia Layer berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0352 pada tahun 2025. Credia Layer (CRED) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Credia Layer berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.036960 pada tahun 2026. Credia Layer (CRED) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CRED yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.038808 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Credia Layer (CRED) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CRED yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.040748 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Credia Layer (CRED) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CRED pada tahun 2029 ialah $ 0.042785 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Credia Layer (CRED) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CRED pada tahun 2030 ialah $ 0.044925 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Credia Layer (CRED) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Credia Layer berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.073178. Credia Layer (CRED) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Credia Layer berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.119199. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0352 0.00%

2026 $ 0.036960 5.00%

2027 $ 0.038808 10.25%

2028 $ 0.040748 15.76%

2029 $ 0.042785 21.55%

2030 $ 0.044925 27.63%

2031 $ 0.047171 34.01%

2032 $ 0.049529 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.052006 47.75%

2034 $ 0.054606 55.13%

2035 $ 0.057337 62.89%

2036 $ 0.060203 71.03%

2037 $ 0.063214 79.59%

2038 $ 0.066374 88.56%

2039 $ 0.069693 97.99%

2040 $ 0.073178 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Credia Layer Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.0352 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.035204 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.035233 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.035344 0.41% Ramalan HargaCredia Layer (CRED) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CRED pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.0352 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaCredia Layer (CRED) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi CRED, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.035204 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaCredia Layer (CRED) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CRED, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.035233 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaCredia Layer (CRED)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CRED ialah $0.035344 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Credia Layer Semasa Harga Semasa $ 0.0352$ 0.0352 $ 0.0352 Perubahan Harga (24J) +3.28% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 634.61$ 634.61 $ 634.61 Kelantangan (24J) +634.61% Harga terkini CRED ialah $ 0.0352. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.28%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 634.61. Tambahan pula, CRED mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung CRED

Credia Layer Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Credia Layer, harga semasa Credia Layer ialah 0.0352USD. Bekalan edaran Credia Layer(CRED) ialah 0.00 CRED , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.001719 $ 0.03559 $ 0.03348

7 Hari -0.37% $ -0.020929 $ 0.06042 $ 0.03164

30 Hari 0.76% $ 0.015200 $ 0.085 $ 0.02 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Credia Layer telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001719 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Credia Layer didagangkan pada paras tertinggi $0.06042 dan paras terendah $0.03164 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.37% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CRED untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Credia Layer telah mengalami perubahan sebanyak 0.76% , mencerminkan kira-kira $0.015200 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CRED berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Credia Layer yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh CRED

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Credia Layer (CRED) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Credia Layer ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CRED berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Credia Layer untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CRED, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Credia Layer. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CRED. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CRED untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Credia Layer.

Mengapa Ramalan Harga CRED Penting?

CRED Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCRED berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,CRED akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga CRED pada bulan depan? Menurut Credia Layer (CRED) alat ramalan harga, harga CRED yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 CRED pada tahun 2026? Harga 1Credia Layer (CRED) hari ini ialah $0.0352 . Mengikut modul ramalan di atas, CRED akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga CRED pada tahun 2027? Credia Layer (CRED) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 CRED menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga CRED pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Credia Layer (CRED) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga CRED pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Credia Layer (CRED) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 CRED pada tahun 2030? Harga 1Credia Layer (CRED) hari ini ialah $0.0352 . Mengikut modul ramalan di atas, CRED akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga CRED untuk 2040? Credia Layer (CRED) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 CRED menjelang tahun 2040.