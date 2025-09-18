Cros (CROS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Cros untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak CROS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli CROS

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Cros % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.000249 $0.000249 $0.000249 -1.58% USD Sebenarnya Ramalan Cros Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Cros (CROS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Cros berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000249 pada tahun 2025. Cros (CROS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Cros berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000261 pada tahun 2026. Cros (CROS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CROS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000274 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Cros (CROS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CROS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000288 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Cros (CROS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CROS pada tahun 2029 ialah $ 0.000302 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Cros (CROS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CROS pada tahun 2030 ialah $ 0.000317 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Cros (CROS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Cros berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000517. Cros (CROS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Cros berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000843. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000249 0.00%

2026 $ 0.000261 5.00%

2027 $ 0.000274 10.25%

2028 $ 0.000288 15.76%

2029 $ 0.000302 21.55%

2030 $ 0.000317 27.63%

2031 $ 0.000333 34.01%

2032 $ 0.000350 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000367 47.75%

2034 $ 0.000386 55.13%

2035 $ 0.000405 62.89%

2036 $ 0.000425 71.03%

2037 $ 0.000447 79.59%

2038 $ 0.000469 88.56%

2039 $ 0.000493 97.99%

2040 $ 0.000517 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Cros Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000249 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000249 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000249 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000250 0.41% Ramalan HargaCros (CROS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CROS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000249 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaCros (CROS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi CROS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000249 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaCros (CROS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CROS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000249 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaCros (CROS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CROS ialah $0.000250 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Cros Semasa Harga Semasa $ 0.000249$ 0.000249 $ 0.000249 Perubahan Harga (24J) -1.58% Modal Pasaran $ 215.64K$ 215.64K $ 215.64K Bekalan Peredaran 866.01M 866.01M 866.01M Kelantangan (24J) $ 41.95K$ 41.95K $ 41.95K Kelantangan (24J) -- Harga terkini CROS ialah $ 0.000249. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.58%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 41.95K. Tambahan pula, CROS mempunyai bekalan edaran sebanyak 866.01M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 215.64K. Lihat Harga Langsung CROS

Cara Membeli Cros (CROS) Cuba beli CROS? Anda kini boleh membeli CROS melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Cros dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli CROSSekarang

Cros Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Cros, harga semasa Cros ialah 0.000249USD. Bekalan edaran Cros(CROS) ialah 0.00 CROS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $215.64K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.08% $ -0.000021 $ 0.000274 $ 0.00024

7 Hari -0.06% $ -0.000018 $ 0.000433 $ 0.00024

30 Hari -0.15% $ -0.000044 $ 0.000779 $ 0.000237 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Cros telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000021 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.08% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Cros didagangkan pada paras tertinggi $0.000433 dan paras terendah $0.00024 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CROS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Cros telah mengalami perubahan sebanyak -0.15% , mencerminkan kira-kira $-0.000044 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CROS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Cros yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh CROS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Cros (CROS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Cros ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CROS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Cros untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CROS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Cros. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CROS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CROS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Cros.

Mengapa Ramalan Harga CROS Penting?

CROS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCROS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,CROS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga CROS pada bulan depan? Menurut Cros (CROS) alat ramalan harga, harga CROS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 CROS pada tahun 2026? Harga 1Cros (CROS) hari ini ialah $0.000249 . Mengikut modul ramalan di atas, CROS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga CROS pada tahun 2027? Cros (CROS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 CROS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga CROS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Cros (CROS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga CROS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Cros (CROS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 CROS pada tahun 2030? Harga 1Cros (CROS) hari ini ialah $0.000249 . Mengikut modul ramalan di atas, CROS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga CROS untuk 2040? Cros (CROS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 CROS menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang