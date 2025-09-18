Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Crown by Third Time (CROWN2) /

Crown by Third Time (CROWN2) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Crown by Third Time untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak CROWN2 yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Crown by Third Time (CROWN2) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Crown by Third Time berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0921 pada tahun 2025. Crown by Third Time (CROWN2) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Crown by Third Time berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.096705 pada tahun 2026. Crown by Third Time (CROWN2) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CROWN2 yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.101540 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Crown by Third Time (CROWN2) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CROWN2 yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.106617 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Crown by Third Time (CROWN2) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CROWN2 pada tahun 2029 ialah $ 0.111948 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Crown by Third Time (CROWN2) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CROWN2 pada tahun 2030 ialah $ 0.117545 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Crown by Third Time (CROWN2) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Crown by Third Time berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.191469. Crown by Third Time (CROWN2) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Crown by Third Time berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.311883.

2040 $ 0.191469 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Crown by Third Time Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0921 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.092112 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.092188 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.092478 0.41% Ramalan HargaCrown by Third Time (CROWN2) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CROWN2 pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0921 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaCrown by Third Time (CROWN2) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi CROWN2, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.092112 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaCrown by Third Time (CROWN2) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CROWN2, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.092188 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaCrown by Third Time (CROWN2)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CROWN2 ialah $0.092478 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Crown by Third Time Semasa Harga Semasa $ 0.0921 Perubahan Harga (24J) +20.07% Modal Pasaran $ 20.16M Bekalan Peredaran 218.88M Kelantangan (24J) $ 4.16K Harga terkini CROWN2 ialah $ 0.0921. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +20.07%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.16K. Tambahan pula, CROWN2 mempunyai bekalan edaran sebanyak 218.88M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 20.16M.

Cara Membeli Crown by Third Time (CROWN2) Cuba beli CROWN2? Anda kini boleh membeli CROWN2 melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran.

Crown by Third Time Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Crown by Third Time, harga semasa Crown by Third Time ialah 0.0921USD. Bekalan edaran Crown by Third Time(CROWN2) ialah 0.00 CROWN2 , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $20.16M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.04% $ -0.004599 $ 0.0967 $ 0.0725

7 Hari 0.03% $ 0.002700 $ 0.1145 $ 0.0725

30 Hari -0.26% $ -0.032699 $ 0.15 $ 0.0725 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Crown by Third Time telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.004599 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Crown by Third Time didagangkan pada paras tertinggi $0.1145 dan paras terendah $0.0725 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CROWN2 untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Crown by Third Time telah mengalami perubahan sebanyak -0.26% , mencerminkan kira-kira $-0.032699 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CROWN2 berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Crown by Third Time yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh CROWN2

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Crown by Third Time (CROWN2) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Crown by Third Time ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CROWN2 berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Crown by Third Time untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CROWN2, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Crown by Third Time. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CROWN2. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CROWN2 untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Crown by Third Time.

Mengapa Ramalan Harga CROWN2 Penting?

CROWN2 Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

