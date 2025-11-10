Cisco Systems (CSCOON) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Cisco Systems % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $71.86 $71.86 $71.86 -0.11% USD Sebenarnya Ramalan Cisco Systems Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD)

2026 $ 75.453 5.00%

2027 $ 79.2256 10.25%

2028 $ 83.1869 15.76%

2029 $ 87.3462 21.55%

2030 $ 91.7135 27.63%

2031 $ 96.2992 34.01%

2032 $ 101.1142 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 106.1699 47.75%

2034 $ 111.4784 55.13%

2035 $ 117.0523 62.89%

2036 $ 122.9049 71.03%

2037 $ 129.0502 79.59%

2038 $ 135.5027 88.56%

2039 $ 142.2778 97.99%

2040 $ 149.3917 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Cisco Systems Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 71.86 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 71.8698 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 71.9289 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 72.1553 0.41% Ramalan HargaCisco Systems (CSCOON) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CSCOON pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $71.86 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaCisco Systems (CSCOON) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi CSCOON, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $71.8698 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaCisco Systems (CSCOON) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CSCOON, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $71.9289 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaCisco Systems (CSCOON)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CSCOON ialah $72.1553 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Cisco Systems Semasa Harga Semasa $ 71.86$ 71.86 $ 71.86 Perubahan Harga (24J) -0.11% Modal Pasaran $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Bekalan Peredaran 24.79K 24.79K 24.79K Kelantangan (24J) $ 56.35K$ 56.35K $ 56.35K Kelantangan (24J) -- Harga terkini CSCOON ialah $ 71.86. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.11%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.35K. Tambahan pula, CSCOON mempunyai bekalan edaran sebanyak 24.79K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.78M. Lihat Harga Langsung CSCOON

Cisco Systems Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Cisco Systems, harga semasa Cisco Systems ialah 71.87USD. Bekalan edaran Cisco Systems(CSCOON) ialah 0.00 CSCOON , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.78M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.689999 $ 72.18 $ 70.99

7 Hari -0.03% $ -2.5300 $ 75.21 $ 70.86

30 Hari 0.05% $ 3.5200 $ 75.49 $ 67.11 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Cisco Systems telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.689999 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Cisco Systems didagangkan pada paras tertinggi $75.21 dan paras terendah $70.86 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CSCOON untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Cisco Systems telah mengalami perubahan sebanyak 0.05% , mencerminkan kira-kira $3.5200 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CSCOON berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Cisco Systems yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh CSCOON

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Cisco Systems (CSCOON) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Cisco Systems ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CSCOON berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Cisco Systems untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CSCOON, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Cisco Systems. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CSCOON. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CSCOON untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Cisco Systems.

Mengapa Ramalan Harga CSCOON Penting?

CSCOON Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCSCOON berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,CSCOON akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga CSCOON pada bulan depan? Menurut Cisco Systems (CSCOON) alat ramalan harga, harga CSCOON yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 CSCOON pada tahun 2026? Harga 1Cisco Systems (CSCOON) hari ini ialah $71.86 . Mengikut modul ramalan di atas, CSCOON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga CSCOON pada tahun 2027? Cisco Systems (CSCOON) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 CSCOON menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga CSCOON pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Cisco Systems (CSCOON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga CSCOON pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Cisco Systems (CSCOON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 CSCOON pada tahun 2030? Harga 1Cisco Systems (CSCOON) hari ini ialah $71.86 . Mengikut modul ramalan di atas, CSCOON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga CSCOON untuk 2040? Cisco Systems (CSCOON) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 CSCOON menjelang tahun 2040.