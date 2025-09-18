CertiK (CTK) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga CertiK untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak CTK yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga CertiK % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.3415 $0.3415 $0.3415 +4.56% USD Sebenarnya Ramalan CertiK Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) CertiK (CTK) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, CertiK berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.3415 pada tahun 2025. CertiK (CTK) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, CertiK berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.358575 pada tahun 2026. CertiK (CTK) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CTK yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.376503 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. CertiK (CTK) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CTK yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.395328 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. CertiK (CTK) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CTK pada tahun 2029 ialah $ 0.415095 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. CertiK (CTK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CTK pada tahun 2030 ialah $ 0.435850 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. CertiK (CTK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga CertiK berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.709953. CertiK (CTK) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga CertiK berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.1564. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.3415 0.00%

2026 $ 0.358575 5.00%

2027 $ 0.376503 10.25%

2028 $ 0.395328 15.76%

2029 $ 0.415095 21.55%

2030 $ 0.435850 27.63%

2031 $ 0.457642 34.01%

2032 $ 0.480524 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.504551 47.75%

2034 $ 0.529778 55.13%

2035 $ 0.556267 62.89%

2036 $ 0.584080 71.03%

2037 $ 0.613284 79.59%

2038 $ 0.643949 88.56%

2039 $ 0.676146 97.99%

2040 $ 0.709953 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga CertiK Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.3415 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.341546 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.341827 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.342903 0.41% Ramalan HargaCertiK (CTK) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CTK pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.3415 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaCertiK (CTK) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi CTK, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.341546 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaCertiK (CTK) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CTK, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.341827 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaCertiK (CTK)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CTK ialah $0.342903 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga CertiK Semasa Harga Semasa $ 0.3415$ 0.3415 $ 0.3415 Perubahan Harga (24J) +4.56% Modal Pasaran $ 51.36M$ 51.36M $ 51.36M Bekalan Peredaran 150.36M 150.36M 150.36M Kelantangan (24J) $ 841.67K$ 841.67K $ 841.67K Kelantangan (24J) -- Harga terkini CTK ialah $ 0.3415. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.56%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 841.67K. Tambahan pula, CTK mempunyai bekalan edaran sebanyak 150.36M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 51.36M. Lihat Harga Langsung CTK

CertiK Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung CertiK, harga semasa CertiK ialah 0.3416USD. Bekalan edaran CertiK(CTK) ialah 0.00 CTK , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $51.36M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.004300 $ 0.344 $ 0.3239

7 Hari 0.02% $ 0.005599 $ 0.364 $ 0.3192

30 Hari 0.03% $ 0.011000 $ 0.3842 $ 0.3049 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CertiK telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.004300 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, CertiK didagangkan pada paras tertinggi $0.364 dan paras terendah $0.3192 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CTK untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, CertiK telah mengalami perubahan sebanyak 0.03% , mencerminkan kira-kira $0.011000 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CTK berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga CertiK yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh CTK

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga CertiK (CTK) Berfungsi? Modul Ramalan Harga CertiK ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CTK berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap CertiK untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CTK, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga CertiK. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CTK. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CTK untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan CertiK.

Mengapa Ramalan Harga CTK Penting?

CTK Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCTK berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,CTK akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga CTK pada bulan depan? Menurut CertiK (CTK) alat ramalan harga, harga CTK yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 CTK pada tahun 2026? Harga 1CertiK (CTK) hari ini ialah $0.3415 . Mengikut modul ramalan di atas, CTK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga CTK pada tahun 2027? CertiK (CTK) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 CTK menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga CTK pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, CertiK (CTK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga CTK pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, CertiK (CTK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 CTK pada tahun 2030? Harga 1CertiK (CTK) hari ini ialah $0.3415 . Mengikut modul ramalan di atas, CTK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga CTK untuk 2040? CertiK (CTK) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 CTK menjelang tahun 2040.