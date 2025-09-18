Convex Finance (CVX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Convex Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak CVX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $3.505 $3.505 $3.505 +3.69% USD Sebenarnya Ramalan Convex Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Convex Finance (CVX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Convex Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.505 pada tahun 2025. Convex Finance (CVX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Convex Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.6802 pada tahun 2026. Convex Finance (CVX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CVX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 3.8642 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Convex Finance (CVX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan CVX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 4.0574 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Convex Finance (CVX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CVX pada tahun 2029 ialah $ 4.2603 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Convex Finance (CVX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CVX pada tahun 2030 ialah $ 4.4733 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Convex Finance (CVX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Convex Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 7.2866. Convex Finance (CVX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Convex Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 11.8691.

2026 $ 3.6802 5.00%

2027 $ 3.8642 10.25%

2028 $ 4.0574 15.76%

2029 $ 4.2603 21.55%

2030 $ 4.4733 27.63%

2031 $ 4.6970 34.01%

2032 $ 4.9318 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 5.1784 47.75%

2034 $ 5.4374 55.13%

2035 $ 5.7092 62.89%

2036 $ 5.9947 71.03%

2037 $ 6.2944 79.59%

2038 $ 6.6092 88.56%

2039 $ 6.9396 97.99%

2040 $ 7.2866 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Convex Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 3.505 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 3.5054 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 3.5083 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 3.5194 0.41% Ramalan HargaConvex Finance (CVX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk CVX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $3.505 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaConvex Finance (CVX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi CVX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $3.5054 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaConvex Finance (CVX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi CVX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $3.5083 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaConvex Finance (CVX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk CVX ialah $3.5194 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Convex Finance Semasa Harga Semasa $ 3.505$ 3.505 $ 3.505 Perubahan Harga (24J) +3.69% Modal Pasaran $ 338.70M$ 338.70M $ 338.70M Bekalan Peredaran 96.66M 96.66M 96.66M Kelantangan (24J) $ 414.78K$ 414.78K $ 414.78K Kelantangan (24J) -- Harga terkini CVX ialah $ 3.505. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.69%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 414.78K. Tambahan pula, CVX mempunyai bekalan edaran sebanyak 96.66M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 338.70M.

Convex Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Convex Finance, harga semasa Convex Finance ialah 3.504USD. Bekalan edaran Convex Finance(CVX) ialah 0.00 CVX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $338.70M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.076000 $ 3.515 $ 3.346

7 Hari -0.00% $ -0.033999 $ 3.902 $ 3.299

30 Hari -0.14% $ -0.603999 $ 4.448 $ 3.281 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Convex Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.076000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Convex Finance didagangkan pada paras tertinggi $3.902 dan paras terendah $3.299 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi CVX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Convex Finance telah mengalami perubahan sebanyak -0.14% , mencerminkan kira-kira $-0.603999 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa CVX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Convex Finance yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh CVX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Convex Finance (CVX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Convex Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan CVX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Convex Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi CVX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Convex Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan CVX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum CVX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Convex Finance.

Mengapa Ramalan Harga CVX Penting?

CVX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahCVX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,CVX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga CVX pada bulan depan? Menurut Convex Finance (CVX) alat ramalan harga, harga CVX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 CVX pada tahun 2026? Harga 1Convex Finance (CVX) hari ini ialah $3.505 . Mengikut modul ramalan di atas, CVX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga CVX pada tahun 2027? Convex Finance (CVX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 CVX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga CVX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Convex Finance (CVX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga CVX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Convex Finance (CVX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 CVX pada tahun 2030? Harga 1Convex Finance (CVX) hari ini ialah $3.505 . Mengikut modul ramalan di atas, CVX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga CVX untuk 2040? Convex Finance (CVX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 CVX menjelang tahun 2040.