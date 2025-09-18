DAO Maker (DAO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga DAO Maker untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DAO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

DAO Maker Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) DAO Maker (DAO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, DAO Maker berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.1196 pada tahun 2025. DAO Maker (DAO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, DAO Maker berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.12558 pada tahun 2026. DAO Maker (DAO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DAO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.131859 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. DAO Maker (DAO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DAO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.138451 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. DAO Maker (DAO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DAO pada tahun 2029 ialah $ 0.145374 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. DAO Maker (DAO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DAO pada tahun 2030 ialah $ 0.152643 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. DAO Maker (DAO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga DAO Maker berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.248639. DAO Maker (DAO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga DAO Maker berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.405008. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1196 0.00%

2026 $ 0.12558 5.00%

2027 $ 0.131859 10.25%

2028 $ 0.138451 15.76%

2029 $ 0.145374 21.55%

2030 $ 0.152643 27.63%

2031 $ 0.160275 34.01%

2032 $ 0.168289 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.176703 47.75%

2034 $ 0.185538 55.13%

2035 $ 0.194815 62.89%

2036 $ 0.204556 71.03%

2037 $ 0.214784 79.59%

2038 $ 0.225523 88.56%

2039 $ 0.236799 97.99%

2040 $ 0.248639 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga DAO Maker Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.1196 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.119616 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.119714 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.120091 0.41% Ramalan HargaDAO Maker (DAO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DAO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.1196 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDAO Maker (DAO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi DAO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.119616 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDAO Maker (DAO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DAO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.119714 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDAO Maker (DAO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DAO ialah $0.120091 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga DAO Maker Semasa Harga Semasa $ 0.1196$ 0.1196 $ 0.1196 Perubahan Harga (24J) +1.78% Modal Pasaran $ 24.28M$ 24.28M $ 24.28M Bekalan Peredaran 203.01M 203.01M 203.01M Kelantangan (24J) $ 82.76K$ 82.76K $ 82.76K Kelantangan (24J) -- Harga terkini DAO ialah $ 0.1196. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.78%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 82.76K. Tambahan pula, DAO mempunyai bekalan edaran sebanyak 203.01M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 24.28M. Lihat Harga Langsung DAO

Cara Membeli DAO Maker (DAO) Cuba beli DAO? Anda kini boleh membeli DAO melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran.

DAO Maker Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung DAO Maker, harga semasa DAO Maker ialah 0.1196USD. Bekalan edaran DAO Maker(DAO) ialah 0.00 DAO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $24.28M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000100 $ 0.1199 $ 0.1175

7 Hari -0.01% $ -0.001399 $ 0.1252 $ 0.1175

30 Hari -0.00% $ -0.001100 $ 0.1308 $ 0.112 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DAO Maker telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000100 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, DAO Maker didagangkan pada paras tertinggi $0.1252 dan paras terendah $0.1175 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DAO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, DAO Maker telah mengalami perubahan sebanyak -0.00% , mencerminkan kira-kira $-0.001100 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DAO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga DAO Maker yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh DAO

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga DAO Maker (DAO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga DAO Maker ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DAO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap DAO Maker untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DAO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga DAO Maker. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DAO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DAO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan DAO Maker.

Mengapa Ramalan Harga DAO Penting?

DAO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

