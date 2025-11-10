DarkStar (DARKSTAR) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga DarkStar % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.11934 $0.11934 $0.11934 +2.63% USD Sebenarnya Ramalan DarkStar Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) DarkStar (DARKSTAR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, DarkStar berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.11934 pada tahun 2025. DarkStar (DARKSTAR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, DarkStar berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.125307 pada tahun 2026. DarkStar (DARKSTAR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DARKSTAR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.131572 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. DarkStar (DARKSTAR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DARKSTAR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.138150 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. DarkStar (DARKSTAR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DARKSTAR pada tahun 2029 ialah $ 0.145058 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. DarkStar (DARKSTAR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DARKSTAR pada tahun 2030 ialah $ 0.152311 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. DarkStar (DARKSTAR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga DarkStar berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.248099. DarkStar (DARKSTAR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga DarkStar berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.404127. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.11934 0.00%

2026 $ 0.125307 5.00%

2027 $ 0.131572 10.25%

2028 $ 0.138150 15.76%

2029 $ 0.145058 21.55%

2030 $ 0.152311 27.63%

2031 $ 0.159927 34.01%

2032 $ 0.167923 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.176319 47.75%

2034 $ 0.185135 55.13%

2035 $ 0.194392 62.89%

2036 $ 0.204111 71.03%

2037 $ 0.214317 79.59%

2038 $ 0.225033 88.56%

2039 $ 0.236285 97.99%

2040 $ 0.248099 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga DarkStar Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.11934 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.119356 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.119454 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.119830 0.41% Ramalan HargaDarkStar (DARKSTAR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DARKSTAR pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.11934 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDarkStar (DARKSTAR) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi DARKSTAR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.119356 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDarkStar (DARKSTAR) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DARKSTAR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.119454 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDarkStar (DARKSTAR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DARKSTAR ialah $0.119830 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga DarkStar Semasa Harga Semasa $ 0.11934$ 0.11934 $ 0.11934 Perubahan Harga (24J) +2.63% Modal Pasaran $ 35.01M$ 35.01M $ 35.01M Bekalan Peredaran 293.33M 293.33M 293.33M Kelantangan (24J) $ 60.97K$ 60.97K $ 60.97K Kelantangan (24J) -- Harga terkini DARKSTAR ialah $ 0.11934. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.63%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 60.97K. Tambahan pula, DARKSTAR mempunyai bekalan edaran sebanyak 293.33M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 35.01M. Lihat Harga Langsung DARKSTAR

DarkStar Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung DarkStar, harga semasa DarkStar ialah 0.11934USD. Bekalan edaran DarkStar(DARKSTAR) ialah 0.00 DARKSTAR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $35.01M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.001059 $ 0.12165 $ 0.11269

7 Hari -0.18% $ -0.026870 $ 0.14621 $ 0.10111

30 Hari 0.10% $ 0.010889 $ 0.163 $ 0.10111 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DarkStar telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.001059 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, DarkStar didagangkan pada paras tertinggi $0.14621 dan paras terendah $0.10111 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.18% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DARKSTAR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, DarkStar telah mengalami perubahan sebanyak 0.10% , mencerminkan kira-kira $0.010889 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DARKSTAR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga DarkStar yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh DARKSTAR

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga DarkStar (DARKSTAR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga DarkStar ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DARKSTAR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap DarkStar untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DARKSTAR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga DarkStar. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DARKSTAR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DARKSTAR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan DarkStar.

Mengapa Ramalan Harga DARKSTAR Penting?

DARKSTAR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDARKSTAR berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DARKSTAR akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DARKSTAR pada bulan depan? Menurut DarkStar (DARKSTAR) alat ramalan harga, harga DARKSTAR yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DARKSTAR pada tahun 2026? Harga 1DarkStar (DARKSTAR) hari ini ialah $0.11934 . Mengikut modul ramalan di atas, DARKSTAR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DARKSTAR pada tahun 2027? DarkStar (DARKSTAR) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DARKSTAR menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DARKSTAR pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, DarkStar (DARKSTAR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DARKSTAR pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, DarkStar (DARKSTAR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DARKSTAR pada tahun 2030? Harga 1DarkStar (DARKSTAR) hari ini ialah $0.11934 . Mengikut modul ramalan di atas, DARKSTAR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DARKSTAR untuk 2040? DarkStar (DARKSTAR) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DARKSTAR menjelang tahun 2040.