DeepBrain Chain (DBC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga DeepBrain Chain untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DBC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli DBC

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga DeepBrain Chain % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0007358 $0.0007358 $0.0007358 -0.50% USD Sebenarnya Ramalan DeepBrain Chain Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) DeepBrain Chain (DBC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, DeepBrain Chain berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000735 pada tahun 2025. DeepBrain Chain (DBC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, DeepBrain Chain berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000772 pada tahun 2026. DeepBrain Chain (DBC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DBC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000811 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. DeepBrain Chain (DBC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DBC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000851 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. DeepBrain Chain (DBC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DBC pada tahun 2029 ialah $ 0.000894 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. DeepBrain Chain (DBC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DBC pada tahun 2030 ialah $ 0.000939 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. DeepBrain Chain (DBC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga DeepBrain Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001529. DeepBrain Chain (DBC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga DeepBrain Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002491. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000735 0.00%

2026 $ 0.000772 5.00%

2027 $ 0.000811 10.25%

2028 $ 0.000851 15.76%

2029 $ 0.000894 21.55%

2030 $ 0.000939 27.63%

2031 $ 0.000986 34.01%

2032 $ 0.001035 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001087 47.75%

2034 $ 0.001141 55.13%

2035 $ 0.001198 62.89%

2036 $ 0.001258 71.03%

2037 $ 0.001321 79.59%

2038 $ 0.001387 88.56%

2039 $ 0.001456 97.99%

2040 $ 0.001529 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga DeepBrain Chain Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000735 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000735 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000736 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000738 0.41% Ramalan HargaDeepBrain Chain (DBC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DBC pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000735 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDeepBrain Chain (DBC) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi DBC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000735 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDeepBrain Chain (DBC) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DBC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000736 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDeepBrain Chain (DBC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DBC ialah $0.000738 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga DeepBrain Chain Semasa Harga Semasa $ 0.0007358$ 0.0007358 $ 0.0007358 Perubahan Harga (24J) -0.50% Modal Pasaran $ 3.99M$ 3.99M $ 3.99M Bekalan Peredaran 5.43B 5.43B 5.43B Kelantangan (24J) $ 65.02K$ 65.02K $ 65.02K Kelantangan (24J) -- Harga terkini DBC ialah $ 0.0007358. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.50%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 65.02K. Tambahan pula, DBC mempunyai bekalan edaran sebanyak 5.43B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.99M. Lihat Harga Langsung DBC

Cara Membeli DeepBrain Chain (DBC) Cuba beli DBC? Anda kini boleh membeli DBC melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli DeepBrain Chain dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli DBCSekarang

DeepBrain Chain Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung DeepBrain Chain, harga semasa DeepBrain Chain ialah 0.000735USD. Bekalan edaran DeepBrain Chain(DBC) ialah 0.00 DBC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3.99M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.21% $ 0.000126 $ 0.000799 $ 0.000580

7 Hari 0.77% $ 0.000320 $ 0.000939 $ 0.000411

30 Hari 0.50% $ 0.000245 $ 0.000939 $ 0.000360 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DeepBrain Chain telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000126 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.21% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, DeepBrain Chain didagangkan pada paras tertinggi $0.000939 dan paras terendah $0.000411 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.77% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DBC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, DeepBrain Chain telah mengalami perubahan sebanyak 0.50% , mencerminkan kira-kira $0.000245 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DBC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga DeepBrain Chain yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh DBC

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga DeepBrain Chain (DBC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga DeepBrain Chain ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DBC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap DeepBrain Chain untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DBC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga DeepBrain Chain. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DBC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DBC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan DeepBrain Chain.

Mengapa Ramalan Harga DBC Penting?

DBC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDBC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DBC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DBC pada bulan depan? Menurut DeepBrain Chain (DBC) alat ramalan harga, harga DBC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DBC pada tahun 2026? Harga 1DeepBrain Chain (DBC) hari ini ialah $0.000735 . Mengikut modul ramalan di atas, DBC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DBC pada tahun 2027? DeepBrain Chain (DBC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DBC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DBC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, DeepBrain Chain (DBC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DBC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, DeepBrain Chain (DBC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DBC pada tahun 2030? Harga 1DeepBrain Chain (DBC) hari ini ialah $0.000735 . Mengikut modul ramalan di atas, DBC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DBC untuk 2040? DeepBrain Chain (DBC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DBC menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang