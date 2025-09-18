Zero1 Labs (DEAI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Zero1 Labs untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DEAI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Zero1 Labs % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.049 $0.049 $0.049 -0.28% USD Sebenarnya Ramalan Zero1 Labs Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Zero1 Labs (DEAI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Zero1 Labs berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.049 pada tahun 2025. Zero1 Labs (DEAI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Zero1 Labs berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.05145 pada tahun 2026. Zero1 Labs (DEAI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DEAI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.054022 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Zero1 Labs (DEAI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DEAI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.056723 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Zero1 Labs (DEAI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DEAI pada tahun 2029 ialah $ 0.059559 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Zero1 Labs (DEAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DEAI pada tahun 2030 ialah $ 0.062537 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Zero1 Labs (DEAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Zero1 Labs berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.101867. Zero1 Labs (DEAI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Zero1 Labs berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.165931.

2026 $ 0.05145 5.00%

2027 $ 0.054022 10.25%

2028 $ 0.056723 15.76%

2029 $ 0.059559 21.55%

2030 $ 0.062537 27.63%

2031 $ 0.065664 34.01%

2032 $ 0.068947 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.072395 47.75%

2034 $ 0.076015 55.13%

2035 $ 0.079815 62.89%

2036 $ 0.083806 71.03%

2037 $ 0.087996 79.59%

2038 $ 0.092396 88.56%

2039 $ 0.097016 97.99%

2040 $ 0.101867 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Zero1 Labs Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.049 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.049006 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.049046 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.049201 0.41% Ramalan HargaZero1 Labs (DEAI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DEAI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.049 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaZero1 Labs (DEAI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi DEAI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.049006 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaZero1 Labs (DEAI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DEAI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.049046 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaZero1 Labs (DEAI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DEAI ialah $0.049201 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Zero1 Labs Semasa Harga Semasa $ 0.049$ 0.049 $ 0.049 Perubahan Harga (24J) -0.27% Modal Pasaran $ 4.47M$ 4.47M $ 4.47M Bekalan Peredaran 91.22M 91.22M 91.22M Kelantangan (24J) $ 79.46K$ 79.46K $ 79.46K Kelantangan (24J) -- Harga terkini DEAI ialah $ 0.049. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.28%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 79.46K. Tambahan pula, DEAI mempunyai bekalan edaran sebanyak 91.22M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.47M. Lihat Harga Langsung DEAI

Zero1 Labs Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Zero1 Labs, harga semasa Zero1 Labs ialah 0.049USD. Bekalan edaran Zero1 Labs(DEAI) ialah 0.00 DEAI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4.47M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000269 $ 0.05113 $ 0.04758

7 Hari -0.04% $ -0.002549 $ 0.05714 $ 0.0461

30 Hari -0.27% $ -0.01836 $ 0.07198 $ 0.04607 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Zero1 Labs telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000269 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Zero1 Labs didagangkan pada paras tertinggi $0.05714 dan paras terendah $0.0461 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DEAI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Zero1 Labs telah mengalami perubahan sebanyak -0.27% , mencerminkan kira-kira $-0.01836 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DEAI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Zero1 Labs yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh DEAI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Zero1 Labs (DEAI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Zero1 Labs ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DEAI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Zero1 Labs untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DEAI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Zero1 Labs. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DEAI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DEAI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Zero1 Labs.

Mengapa Ramalan Harga DEAI Penting?

DEAI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDEAI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DEAI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DEAI pada bulan depan? Menurut Zero1 Labs (DEAI) alat ramalan harga, harga DEAI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DEAI pada tahun 2026? Harga 1Zero1 Labs (DEAI) hari ini ialah $0.049 . Mengikut modul ramalan di atas, DEAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DEAI pada tahun 2027? Zero1 Labs (DEAI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DEAI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DEAI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Zero1 Labs (DEAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DEAI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Zero1 Labs (DEAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DEAI pada tahun 2030? Harga 1Zero1 Labs (DEAI) hari ini ialah $0.049 . Mengikut modul ramalan di atas, DEAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DEAI untuk 2040? Zero1 Labs (DEAI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DEAI menjelang tahun 2040.