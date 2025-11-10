Delabs Games (DELABS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Delabs Games untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DELABS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Delabs Games % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.005747 $0.005747 $0.005747 -1.25% USD Sebenarnya Ramalan Delabs Games Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Delabs Games (DELABS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Delabs Games berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005747 pada tahun 2025. Delabs Games (DELABS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Delabs Games berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006034 pada tahun 2026. Delabs Games (DELABS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DELABS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.006336 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Delabs Games (DELABS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DELABS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.006652 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Delabs Games (DELABS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DELABS pada tahun 2029 ialah $ 0.006985 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Delabs Games (DELABS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DELABS pada tahun 2030 ialah $ 0.007334 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Delabs Games (DELABS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Delabs Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011947. Delabs Games (DELABS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Delabs Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.019461. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.005747 0.00%

2026 $ 0.006034 5.00%

2027 $ 0.006336 10.25%

2028 $ 0.006652 15.76%

2029 $ 0.006985 21.55%

2030 $ 0.007334 27.63%

2031 $ 0.007701 34.01%

2032 $ 0.008086 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.008490 47.75%

2034 $ 0.008915 55.13%

2035 $ 0.009361 62.89%

2036 $ 0.009829 71.03%

2037 $ 0.010320 79.59%

2038 $ 0.010836 88.56%

2039 $ 0.011378 97.99%

2040 $ 0.011947 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Delabs Games Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.005747 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.005747 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.005752 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.005770 0.41% Ramalan HargaDelabs Games (DELABS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DELABS pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.005747 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDelabs Games (DELABS) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi DELABS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005747 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDelabs Games (DELABS) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DELABS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005752 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDelabs Games (DELABS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DELABS ialah $0.005770 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Delabs Games Semasa Harga Semasa $ 0.005747$ 0.005747 $ 0.005747 Perubahan Harga (24J) -1.25% Modal Pasaran $ 4.31M$ 4.31M $ 4.31M Bekalan Peredaran 750.30M 750.30M 750.30M Kelantangan (24J) $ 56.63K$ 56.63K $ 56.63K Kelantangan (24J) -- Harga terkini DELABS ialah $ 0.005747. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.25%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.63K. Tambahan pula, DELABS mempunyai bekalan edaran sebanyak 750.30M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.31M. Lihat Harga Langsung DELABS

Delabs Games Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Delabs Games, harga semasa Delabs Games ialah 0.005745USD. Bekalan edaran Delabs Games(DELABS) ialah 0.00 DELABS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4.31M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.000073 $ 0.005844 $ 0.005732

7 Hari -0.12% $ -0.000791 $ 0.006547 $ 0.005248

30 Hari -0.27% $ -0.002231 $ 0.009233 $ 0.005248 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Delabs Games telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000073 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Delabs Games didagangkan pada paras tertinggi $0.006547 dan paras terendah $0.005248 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.12% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DELABS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Delabs Games telah mengalami perubahan sebanyak -0.27% , mencerminkan kira-kira $-0.002231 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DELABS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Delabs Games yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh DELABS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Delabs Games (DELABS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Delabs Games ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DELABS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Delabs Games untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DELABS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Delabs Games. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DELABS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DELABS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Delabs Games.

Mengapa Ramalan Harga DELABS Penting?

DELABS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDELABS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DELABS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DELABS pada bulan depan? Menurut Delabs Games (DELABS) alat ramalan harga, harga DELABS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DELABS pada tahun 2026? Harga 1Delabs Games (DELABS) hari ini ialah $0.005747 . Mengikut modul ramalan di atas, DELABS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DELABS pada tahun 2027? Delabs Games (DELABS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DELABS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DELABS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Delabs Games (DELABS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DELABS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Delabs Games (DELABS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DELABS pada tahun 2030? Harga 1Delabs Games (DELABS) hari ini ialah $0.005747 . Mengikut modul ramalan di atas, DELABS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DELABS untuk 2040? Delabs Games (DELABS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DELABS menjelang tahun 2040.