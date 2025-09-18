DFYN Token (DFYN) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga DFYN Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DFYN yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga DFYN Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.003045 $0.003045 $0.003045 +1.94% USD Sebenarnya Ramalan DFYN Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) DFYN Token (DFYN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, DFYN Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003045 pada tahun 2025. DFYN Token (DFYN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, DFYN Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003197 pada tahun 2026. DFYN Token (DFYN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DFYN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.003357 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. DFYN Token (DFYN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DFYN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.003524 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. DFYN Token (DFYN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DFYN pada tahun 2029 ialah $ 0.003701 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. DFYN Token (DFYN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DFYN pada tahun 2030 ialah $ 0.003886 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. DFYN Token (DFYN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga DFYN Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006330. DFYN Token (DFYN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga DFYN Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010311. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.003045 0.00%

2026 $ 0.003197 5.00%

2027 $ 0.003357 10.25%

2028 $ 0.003524 15.76%

2029 $ 0.003701 21.55%

2030 $ 0.003886 27.63%

2031 $ 0.004080 34.01%

2032 $ 0.004284 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.004498 47.75%

2034 $ 0.004723 55.13%

2035 $ 0.004959 62.89%

2036 $ 0.005207 71.03%

2037 $ 0.005468 79.59%

2038 $ 0.005741 88.56%

2039 $ 0.006028 97.99%

2040 $ 0.006330 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga DFYN Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.003045 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.003045 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.003047 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.003057 0.41% Ramalan HargaDFYN Token (DFYN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DFYN pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.003045 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDFYN Token (DFYN) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi DFYN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003045 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDFYN Token (DFYN) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DFYN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003047 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDFYN Token (DFYN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DFYN ialah $0.003057 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga DFYN Token Semasa Harga Semasa $ 0.003045$ 0.003045 $ 0.003045 Perubahan Harga (24J) +1.94% Modal Pasaran $ 523.89K$ 523.89K $ 523.89K Bekalan Peredaran 171.88M 171.88M 171.88M Kelantangan (24J) $ 72.88K$ 72.88K $ 72.88K Kelantangan (24J) -- Harga terkini DFYN ialah $ 0.003045. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.94%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 72.88K. Tambahan pula, DFYN mempunyai bekalan edaran sebanyak 171.88M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 523.89K. Lihat Harga Langsung DFYN

DFYN Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung DFYN Token, harga semasa DFYN Token ialah 0.003048USD. Bekalan edaran DFYN Token(DFYN) ialah 0.00 DFYN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $523.89K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000027 $ 0.003048 $ 0.002955

7 Hari -0.04% $ -0.000141 $ 0.003241 $ 0.002943

30 Hari -0.07% $ -0.000237 $ 0.003469 $ 0.002943 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DFYN Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000027 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, DFYN Token didagangkan pada paras tertinggi $0.003241 dan paras terendah $0.002943 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DFYN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, DFYN Token telah mengalami perubahan sebanyak -0.07% , mencerminkan kira-kira $-0.000237 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DFYN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga DFYN Token yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh DFYN

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga DFYN Token (DFYN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga DFYN Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DFYN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap DFYN Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DFYN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga DFYN Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DFYN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DFYN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan DFYN Token.

Mengapa Ramalan Harga DFYN Penting?

DFYN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDFYN berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DFYN akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DFYN pada bulan depan? Menurut DFYN Token (DFYN) alat ramalan harga, harga DFYN yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DFYN pada tahun 2026? Harga 1DFYN Token (DFYN) hari ini ialah $0.003045 . Mengikut modul ramalan di atas, DFYN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DFYN pada tahun 2027? DFYN Token (DFYN) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DFYN menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DFYN pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, DFYN Token (DFYN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DFYN pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, DFYN Token (DFYN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DFYN pada tahun 2030? Harga 1DFYN Token (DFYN) hari ini ialah $0.003045 . Mengikut modul ramalan di atas, DFYN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DFYN untuk 2040? DFYN Token (DFYN) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DFYN menjelang tahun 2040.