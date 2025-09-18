Dimitra Token (DMTR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Dimitra Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DMTR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli DMTR

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Dimitra Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.01517 $0.01517 $0.01517 +2.36% USD Sebenarnya Ramalan Dimitra Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Dimitra Token (DMTR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Dimitra Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.01517 pada tahun 2025. Dimitra Token (DMTR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Dimitra Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.015928 pada tahun 2026. Dimitra Token (DMTR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DMTR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.016724 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Dimitra Token (DMTR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DMTR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.017561 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Dimitra Token (DMTR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DMTR pada tahun 2029 ialah $ 0.018439 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Dimitra Token (DMTR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DMTR pada tahun 2030 ialah $ 0.019361 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Dimitra Token (DMTR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Dimitra Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.031537. Dimitra Token (DMTR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Dimitra Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.051371. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01517 0.00%

2026 $ 0.015928 5.00%

2027 $ 0.016724 10.25%

2028 $ 0.017561 15.76%

2029 $ 0.018439 21.55%

2030 $ 0.019361 27.63%

2031 $ 0.020329 34.01%

2032 $ 0.021345 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.022412 47.75%

2034 $ 0.023533 55.13%

2035 $ 0.024710 62.89%

2036 $ 0.025945 71.03%

2037 $ 0.027243 79.59%

2038 $ 0.028605 88.56%

2039 $ 0.030035 97.99%

2040 $ 0.031537 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Dimitra Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.01517 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.015172 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.015184 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.015232 0.41% Ramalan HargaDimitra Token (DMTR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DMTR pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.01517 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDimitra Token (DMTR) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi DMTR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.015172 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDimitra Token (DMTR) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DMTR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.015184 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDimitra Token (DMTR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DMTR ialah $0.015232 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Dimitra Token Semasa Harga Semasa $ 0.01517$ 0.01517 $ 0.01517 Perubahan Harga (24J) +2.36% Modal Pasaran $ 7.38M$ 7.38M $ 7.38M Bekalan Peredaran 486.50M 486.50M 486.50M Kelantangan (24J) $ 107.33K$ 107.33K $ 107.33K Kelantangan (24J) -- Harga terkini DMTR ialah $ 0.01517. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.36%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 107.33K. Tambahan pula, DMTR mempunyai bekalan edaran sebanyak 486.50M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 7.38M. Lihat Harga Langsung DMTR

Cara Membeli Dimitra Token (DMTR) Cuba beli DMTR? Anda kini boleh membeli DMTR melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Dimitra Token dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli DMTRSekarang

Dimitra Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Dimitra Token, harga semasa Dimitra Token ialah 0.01517USD. Bekalan edaran Dimitra Token(DMTR) ialah 0.00 DMTR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $7.38M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000150 $ 0.0164 $ 0.0138

7 Hari 0.21% $ 0.002629 $ 0.0164 $ 0.01231

30 Hari 0.08% $ 0.001159 $ 0.0164 $ 0.01152 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Dimitra Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000150 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Dimitra Token didagangkan pada paras tertinggi $0.0164 dan paras terendah $0.01231 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.21% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DMTR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Dimitra Token telah mengalami perubahan sebanyak 0.08% , mencerminkan kira-kira $0.001159 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DMTR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Dimitra Token yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh DMTR

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Dimitra Token (DMTR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Dimitra Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DMTR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Dimitra Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DMTR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Dimitra Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DMTR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DMTR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Dimitra Token.

Mengapa Ramalan Harga DMTR Penting?

DMTR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDMTR berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DMTR akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DMTR pada bulan depan? Menurut Dimitra Token (DMTR) alat ramalan harga, harga DMTR yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DMTR pada tahun 2026? Harga 1Dimitra Token (DMTR) hari ini ialah $0.01517 . Mengikut modul ramalan di atas, DMTR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DMTR pada tahun 2027? Dimitra Token (DMTR) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DMTR menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DMTR pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Dimitra Token (DMTR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DMTR pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Dimitra Token (DMTR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DMTR pada tahun 2030? Harga 1Dimitra Token (DMTR) hari ini ialah $0.01517 . Mengikut modul ramalan di atas, DMTR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DMTR untuk 2040? Dimitra Token (DMTR) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DMTR menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang