Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Dynex % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.04625 $0.04625 $0.04625 +1.78% USD Sebenarnya Ramalan Dynex Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Dynex (DNX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Dynex berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.04625 pada tahun 2025. Dynex (DNX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Dynex berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.048562 pada tahun 2026. Dynex (DNX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DNX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.050990 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Dynex (DNX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DNX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.053540 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Dynex (DNX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DNX pada tahun 2029 ialah $ 0.056217 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Dynex (DNX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DNX pada tahun 2030 ialah $ 0.059028 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Dynex (DNX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Dynex berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.096150. Dynex (DNX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Dynex berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.156618. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.04625 0.00%

2026 $ 0.048562 5.00%

2027 $ 0.050990 10.25%

2028 $ 0.053540 15.76%

2029 $ 0.056217 21.55%

2030 $ 0.059028 27.63%

2031 $ 0.061979 34.01%

2032 $ 0.065078 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.068332 47.75%

2034 $ 0.071748 55.13%

2035 $ 0.075336 62.89%

2036 $ 0.079103 71.03%

2037 $ 0.083058 79.59%

2038 $ 0.087211 88.56%

2039 $ 0.091571 97.99%

2040 $ 0.096150 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Dynex Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.04625 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.046256 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.046294 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.046440 0.41% Ramalan HargaDynex (DNX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DNX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.04625 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDynex (DNX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi DNX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.046256 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDynex (DNX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DNX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.046294 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDynex (DNX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DNX ialah $0.046440 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Dynex Semasa Harga Semasa $ 0.04625$ 0.04625 $ 0.04625 Perubahan Harga (24J) +1.78% Modal Pasaran $ 4.84M$ 4.84M $ 4.84M Bekalan Peredaran 104.62M 104.62M 104.62M Kelantangan (24J) $ 163.18K$ 163.18K $ 163.18K Kelantangan (24J) -- Harga terkini DNX ialah $ 0.04625. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.78%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 163.18K. Tambahan pula, DNX mempunyai bekalan edaran sebanyak 104.62M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.84M. Lihat Harga Langsung DNX

Dynex Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Dynex, harga semasa Dynex ialah 0.04625USD. Bekalan edaran Dynex(DNX) ialah 0.00 DNX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4.84M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.03% $ -0.001829 $ 0.0485 $ 0.0385

7 Hari -0.07% $ -0.003590 $ 0.0517 $ 0.0385

30 Hari -0.20% $ -0.011750 $ 0.0651 $ 0.0385 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Dynex telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.001829 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Dynex didagangkan pada paras tertinggi $0.0517 dan paras terendah $0.0385 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.07% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DNX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Dynex telah mengalami perubahan sebanyak -0.20% , mencerminkan kira-kira $-0.011750 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DNX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Dynex yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh DNX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Dynex (DNX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Dynex ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DNX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Dynex untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DNX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Dynex. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DNX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DNX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Dynex.

Mengapa Ramalan Harga DNX Penting?

DNX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDNX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DNX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DNX pada bulan depan? Menurut Dynex (DNX) alat ramalan harga, harga DNX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DNX pada tahun 2026? Harga 1Dynex (DNX) hari ini ialah $0.04625 . Mengikut modul ramalan di atas, DNX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DNX pada tahun 2027? Dynex (DNX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DNX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DNX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Dynex (DNX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DNX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Dynex (DNX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DNX pada tahun 2030? Harga 1Dynex (DNX) hari ini ialah $0.04625 . Mengikut modul ramalan di atas, DNX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DNX untuk 2040? Dynex (DNX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DNX menjelang tahun 2040.