Doodles (DOOD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Doodles untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DOOD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli DOOD

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Doodles % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.004215 $0.004215 $0.004215 +0.09% USD Sebenarnya Ramalan Doodles Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Doodles (DOOD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Doodles berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004215 pada tahun 2025. Doodles (DOOD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Doodles berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004425 pada tahun 2026. Doodles (DOOD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DOOD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004647 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Doodles (DOOD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DOOD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.004879 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Doodles (DOOD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DOOD pada tahun 2029 ialah $ 0.005123 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Doodles (DOOD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DOOD pada tahun 2030 ialah $ 0.005379 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Doodles (DOOD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Doodles berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008762. Doodles (DOOD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Doodles berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014273. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004215 0.00%

2026 $ 0.004425 5.00%

2027 $ 0.004647 10.25%

2028 $ 0.004879 15.76%

2029 $ 0.005123 21.55%

2030 $ 0.005379 27.63%

2031 $ 0.005648 34.01%

2032 $ 0.005930 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006227 47.75%

2034 $ 0.006538 55.13%

2035 $ 0.006865 62.89%

2036 $ 0.007209 71.03%

2037 $ 0.007569 79.59%

2038 $ 0.007948 88.56%

2039 $ 0.008345 97.99%

2040 $ 0.008762 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Doodles Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.004215 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004215 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004219 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004232 0.41% Ramalan HargaDoodles (DOOD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DOOD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.004215 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDoodles (DOOD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi DOOD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004215 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDoodles (DOOD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DOOD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004219 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDoodles (DOOD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DOOD ialah $0.004232 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Doodles Semasa Harga Semasa $ 0.004215$ 0.004215 $ 0.004215 Perubahan Harga (24J) +0.09% Modal Pasaran $ 32.88M$ 32.88M $ 32.88M Bekalan Peredaran 7.80B 7.80B 7.80B Kelantangan (24J) $ 88.58K$ 88.58K $ 88.58K Kelantangan (24J) -- Harga terkini DOOD ialah $ 0.004215. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.09%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 88.58K. Tambahan pula, DOOD mempunyai bekalan edaran sebanyak 7.80B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 32.88M. Lihat Harga Langsung DOOD

Cara Membeli Doodles (DOOD) Cuba beli DOOD? Anda kini boleh membeli DOOD melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Doodles dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli DOODSekarang

Doodles Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Doodles, harga semasa Doodles ialah 0.004215USD. Bekalan edaran Doodles(DOOD) ialah 0.00 DOOD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $32.88M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.000046 $ 0.004425 $ 0.004105

7 Hari 0.22% $ 0.000774 $ 0.004659 $ 0.003336

30 Hari 0.26% $ 0.000870 $ 0.004659 $ 0.002676 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Doodles telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000046 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Doodles didagangkan pada paras tertinggi $0.004659 dan paras terendah $0.003336 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.22% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DOOD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Doodles telah mengalami perubahan sebanyak 0.26% , mencerminkan kira-kira $0.000870 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DOOD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Doodles yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh DOOD

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Doodles (DOOD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Doodles ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DOOD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Doodles untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DOOD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Doodles. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DOOD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DOOD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Doodles.

Mengapa Ramalan Harga DOOD Penting?

DOOD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDOOD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DOOD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DOOD pada bulan depan? Menurut Doodles (DOOD) alat ramalan harga, harga DOOD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DOOD pada tahun 2026? Harga 1Doodles (DOOD) hari ini ialah $0.004215 . Mengikut modul ramalan di atas, DOOD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DOOD pada tahun 2027? Doodles (DOOD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DOOD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DOOD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Doodles (DOOD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DOOD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Doodles (DOOD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DOOD pada tahun 2030? Harga 1Doodles (DOOD) hari ini ialah $0.004215 . Mengikut modul ramalan di atas, DOOD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DOOD untuk 2040? Doodles (DOOD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DOOD menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang