Dreams Quest (DREAMS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Dreams Quest untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak DREAMS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli DREAMS

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Dreams Quest % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.000324 $0.000324 $0.000324 +1.72% USD Sebenarnya Ramalan Dreams Quest Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Dreams Quest (DREAMS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Dreams Quest berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000324 pada tahun 2025. Dreams Quest (DREAMS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Dreams Quest berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000340 pada tahun 2026. Dreams Quest (DREAMS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DREAMS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000357 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Dreams Quest (DREAMS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan DREAMS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000375 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Dreams Quest (DREAMS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DREAMS pada tahun 2029 ialah $ 0.000393 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Dreams Quest (DREAMS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DREAMS pada tahun 2030 ialah $ 0.000413 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Dreams Quest (DREAMS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Dreams Quest berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000673. Dreams Quest (DREAMS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Dreams Quest berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001097. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000324 0.00%

2026 $ 0.000340 5.00%

2027 $ 0.000357 10.25%

2028 $ 0.000375 15.76%

2029 $ 0.000393 21.55%

2030 $ 0.000413 27.63%

2031 $ 0.000434 34.01%

2032 $ 0.000455 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000478 47.75%

2034 $ 0.000502 55.13%

2035 $ 0.000527 62.89%

2036 $ 0.000554 71.03%

2037 $ 0.000581 79.59%

2038 $ 0.000610 88.56%

2039 $ 0.000641 97.99%

2040 $ 0.000673 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Dreams Quest Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000324 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000324 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000324 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000325 0.41% Ramalan HargaDreams Quest (DREAMS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk DREAMS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000324 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDreams Quest (DREAMS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi DREAMS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000324 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDreams Quest (DREAMS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi DREAMS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000324 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDreams Quest (DREAMS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk DREAMS ialah $0.000325 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Dreams Quest Semasa Harga Semasa $ 0.000324$ 0.000324 $ 0.000324 Perubahan Harga (24J) +1.72% Modal Pasaran $ 506.61K$ 506.61K $ 506.61K Bekalan Peredaran 1.56B 1.56B 1.56B Kelantangan (24J) $ 134.60K$ 134.60K $ 134.60K Kelantangan (24J) -- Harga terkini DREAMS ialah $ 0.000324. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.72%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 134.60K. Tambahan pula, DREAMS mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.56B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 506.61K. Lihat Harga Langsung DREAMS

Cara Membeli Dreams Quest (DREAMS) Cuba beli DREAMS? Anda kini boleh membeli DREAMS melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Dreams Quest dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli DREAMSSekarang

Dreams Quest Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Dreams Quest, harga semasa Dreams Quest ialah 0.000323USD. Bekalan edaran Dreams Quest(DREAMS) ialah 0.00 DREAMS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $506.61K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000002 $ 0.000326 $ 0.000312

7 Hari 0.12% $ 0.000035 $ 0.000365 $ 0.000286

30 Hari 0.10% $ 0.000029 $ 0.000365 $ 0.000263 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Dreams Quest telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000002 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Dreams Quest didagangkan pada paras tertinggi $0.000365 dan paras terendah $0.000286 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.12% . Trend terkini ini mempamerkan potensi DREAMS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Dreams Quest telah mengalami perubahan sebanyak 0.10% , mencerminkan kira-kira $0.000029 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa DREAMS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Dreams Quest yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh DREAMS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Dreams Quest (DREAMS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Dreams Quest ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan DREAMS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Dreams Quest untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi DREAMS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Dreams Quest. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan DREAMS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum DREAMS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Dreams Quest.

Mengapa Ramalan Harga DREAMS Penting?

DREAMS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahDREAMS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,DREAMS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga DREAMS pada bulan depan? Menurut Dreams Quest (DREAMS) alat ramalan harga, harga DREAMS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 DREAMS pada tahun 2026? Harga 1Dreams Quest (DREAMS) hari ini ialah $0.000324 . Mengikut modul ramalan di atas, DREAMS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga DREAMS pada tahun 2027? Dreams Quest (DREAMS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 DREAMS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga DREAMS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Dreams Quest (DREAMS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga DREAMS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Dreams Quest (DREAMS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 DREAMS pada tahun 2030? Harga 1Dreams Quest (DREAMS) hari ini ialah $0.000324 . Mengikut modul ramalan di atas, DREAMS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga DREAMS untuk 2040? Dreams Quest (DREAMS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 DREAMS menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang