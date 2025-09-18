EDU Coin (EDU) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga EDU Coin untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak EDU yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Ramalan EDU Coin Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) EDU Coin (EDU) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, EDU Coin berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.1392 pada tahun 2025. EDU Coin (EDU) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, EDU Coin berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.146159 pada tahun 2026. EDU Coin (EDU) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EDU yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.153468 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. EDU Coin (EDU) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EDU yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.161141 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. EDU Coin (EDU) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EDU pada tahun 2029 ialah $ 0.169198 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. EDU Coin (EDU) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EDU pada tahun 2030 ialah $ 0.177658 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. EDU Coin (EDU) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga EDU Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.289386. EDU Coin (EDU) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga EDU Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.471380. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1392 0.00%

2026 $ 0.146159 5.00%

2027 $ 0.153468 10.25%

2028 $ 0.161141 15.76%

2029 $ 0.169198 21.55%

2030 $ 0.177658 27.63%

2031 $ 0.186541 34.01%

2032 $ 0.195868 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.205661 47.75%

2034 $ 0.215944 55.13%

2035 $ 0.226742 62.89%

2036 $ 0.238079 71.03%

2037 $ 0.249983 79.59%

2038 $ 0.262482 88.56%

2039 $ 0.275606 97.99%

2040 $ 0.289386 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga EDU Coin Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.1392 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.139219 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.139333 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.139772 0.41% Ramalan HargaEDU Coin (EDU) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk EDU pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.1392 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaEDU Coin (EDU) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi EDU, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.139219 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaEDU Coin (EDU) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi EDU, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.139333 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaEDU Coin (EDU)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk EDU ialah $0.139772 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga EDU Coin Semasa Harga Semasa $ 0.1392$ 0.1392 $ 0.1392 Perubahan Harga (24J) +4.66% Modal Pasaran $ 81.11M$ 81.11M $ 81.11M Bekalan Peredaran 582.70M 582.70M 582.70M Kelantangan (24J) $ 543.57K$ 543.57K $ 543.57K Kelantangan (24J) -- Harga terkini EDU ialah $ 0.1392. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.66%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 543.57K. Tambahan pula, EDU mempunyai bekalan edaran sebanyak 582.70M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 81.11M. Lihat Harga Langsung EDU

Cara Membeli EDU Coin (EDU) Cuba beli EDU? Anda kini boleh membeli EDU melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli EDU Coin dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli EDUSekarang

EDU Coin Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung EDU Coin, harga semasa EDU Coin ialah 0.1392USD. Bekalan edaran EDU Coin(EDU) ialah 0.00 EDU , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $81.11M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.003399 $ 0.1394 $ 0.1319

7 Hari 0.03% $ 0.003699 $ 0.1427 $ 0.1296

30 Hari 0.04% $ 0.004799 $ 0.204 $ 0.126 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EDU Coin telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.003399 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, EDU Coin didagangkan pada paras tertinggi $0.1427 dan paras terendah $0.1296 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi EDU untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, EDU Coin telah mengalami perubahan sebanyak 0.04% , mencerminkan kira-kira $0.004799 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa EDU berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga EDU Coin yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh EDU

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga EDU Coin (EDU) Berfungsi? Modul Ramalan Harga EDU Coin ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan EDU berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap EDU Coin untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi EDU, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga EDU Coin. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan EDU. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum EDU untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan EDU Coin.

Mengapa Ramalan Harga EDU Penting?

EDU Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

