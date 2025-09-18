EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga EDEXA BLOCKCHAIN untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak EDX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga EDEXA BLOCKCHAIN % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.020169 $0.020169 $0.020169 +0.30% USD Sebenarnya Ramalan EDEXA BLOCKCHAIN Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, EDEXA BLOCKCHAIN berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.020169 pada tahun 2025. EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, EDEXA BLOCKCHAIN berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021177 pada tahun 2026. EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EDX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.022236 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EDX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.023348 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EDX pada tahun 2029 ialah $ 0.024515 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EDX pada tahun 2030 ialah $ 0.025741 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga EDEXA BLOCKCHAIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.041929. EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga EDEXA BLOCKCHAIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.068299.

2026 $ 0.021177 5.00%

2027 $ 0.022236 10.25%

2028 $ 0.023348 15.76%

2029 $ 0.024515 21.55%

2030 $ 0.025741 27.63%

2031 $ 0.027028 34.01%

2032 $ 0.028379 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.029798 47.75%

2034 $ 0.031288 55.13%

2035 $ 0.032853 62.89%

2036 $ 0.034495 71.03%

2037 $ 0.036220 79.59%

2038 $ 0.038031 88.56%

2039 $ 0.039933 97.99%

2040 $ 0.041929 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga EDEXA BLOCKCHAIN Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.020169 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.020171 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.020188 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.020251 0.41% Ramalan HargaEDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk EDX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.020169 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaEDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi EDX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020171 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaEDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi EDX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020188 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaEDEXA BLOCKCHAIN (EDX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk EDX ialah $0.020251 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga EDEXA BLOCKCHAIN Semasa Harga Semasa $ 0.020169$ 0.020169 $ 0.020169 Perubahan Harga (24J) +0.30% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 39.91K$ 39.91K $ 39.91K Kelantangan (24J) -- Harga terkini EDX ialah $ 0.020169. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.30%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 39.91K. Tambahan pula, EDX mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung EDX

Cara Membeli EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Cuba beli EDX? Anda kini boleh membeli EDX melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran.

EDEXA BLOCKCHAIN Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung EDEXA BLOCKCHAIN, harga semasa EDEXA BLOCKCHAIN ialah 0.020169USD. Bekalan edaran EDEXA BLOCKCHAIN(EDX) ialah 0.00 EDX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000132 $ 0.020179 $ 0.019825

7 Hari -0.05% $ -0.001233 $ 0.021465 $ 0.019595

Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EDEXA BLOCKCHAIN telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000132 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, EDEXA BLOCKCHAIN didagangkan pada paras tertinggi $0.021465 dan paras terendah $0.019595 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.05% . Trend terkini ini mempamerkan potensi EDX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, EDEXA BLOCKCHAIN telah mengalami perubahan sebanyak -0.06% , mencerminkan kira-kira $-0.001307 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa EDX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga EDEXA BLOCKCHAIN ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan EDX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap EDEXA BLOCKCHAIN untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi EDX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga EDEXA BLOCKCHAIN. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan EDX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum EDX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan EDEXA BLOCKCHAIN.

Mengapa Ramalan Harga EDX Penting?

EDX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahEDX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,EDX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga EDX pada bulan depan? Menurut EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) alat ramalan harga, harga EDX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 EDX pada tahun 2026? Harga 1EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) hari ini ialah $0.020169 . Mengikut modul ramalan di atas, EDX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga EDX pada tahun 2027? EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 EDX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga EDX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga EDX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 EDX pada tahun 2030? Harga 1EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) hari ini ialah $0.020169 . Mengikut modul ramalan di atas, EDX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga EDX untuk 2040? EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 EDX menjelang tahun 2040.