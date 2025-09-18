Elixir Games (ELIX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Elixir Games untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ELIX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Elixir Games % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.003101 $0.003101 $0.003101 +3.60% USD Sebenarnya Ramalan Elixir Games Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Elixir Games (ELIX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Elixir Games berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003101 pada tahun 2025. Elixir Games (ELIX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Elixir Games berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003256 pada tahun 2026. Elixir Games (ELIX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ELIX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.003418 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Elixir Games (ELIX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ELIX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.003589 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Elixir Games (ELIX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ELIX pada tahun 2029 ialah $ 0.003769 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Elixir Games (ELIX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ELIX pada tahun 2030 ialah $ 0.003957 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Elixir Games (ELIX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Elixir Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006446. Elixir Games (ELIX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Elixir Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010501. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.003101 0.00%

2026 $ 0.003256 5.00%

2027 $ 0.003418 10.25%

2028 $ 0.003589 15.76%

2029 $ 0.003769 21.55%

2030 $ 0.003957 27.63%

2031 $ 0.004155 34.01%

2032 $ 0.004363 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.004581 47.75%

2034 $ 0.004810 55.13%

2035 $ 0.005051 62.89%

2036 $ 0.005303 71.03%

2037 $ 0.005568 79.59%

2038 $ 0.005847 88.56%

2039 $ 0.006139 97.99%

2040 $ 0.006446 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Elixir Games Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.003101 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.003101 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.003103 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.003113 0.41% Ramalan HargaElixir Games (ELIX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ELIX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.003101 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaElixir Games (ELIX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ELIX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003101 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaElixir Games (ELIX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ELIX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003103 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaElixir Games (ELIX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ELIX ialah $0.003113 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Elixir Games Semasa Harga Semasa $ 0.003101$ 0.003101 $ 0.003101 Perubahan Harga (24J) +3.60% Modal Pasaran $ 762.62K$ 762.62K $ 762.62K Bekalan Peredaran 245.93M 245.93M 245.93M Kelantangan (24J) $ 21.19K$ 21.19K $ 21.19K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ELIX ialah $ 0.003101. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.60%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 21.19K. Tambahan pula, ELIX mempunyai bekalan edaran sebanyak 245.93M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 762.62K. Lihat Harga Langsung ELIX

Cara Membeli Elixir Games (ELIX) Cuba beli ELIX? Anda kini boleh membeli ELIX melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Elixir Games dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli ELIXSekarang

Elixir Games Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Elixir Games, harga semasa Elixir Games ialah 0.003101USD. Bekalan edaran Elixir Games(ELIX) ialah 0.00 ELIX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $762.62K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000012 $ 0.003126 $ 0.002952

7 Hari 0.15% $ 0.000394 $ 0.0041 $ 0.002672

30 Hari -0.26% $ -0.001099 $ 0.0065 $ 0.00259 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Elixir Games telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000012 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Elixir Games didagangkan pada paras tertinggi $0.0041 dan paras terendah $0.002672 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.15% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ELIX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Elixir Games telah mengalami perubahan sebanyak -0.26% , mencerminkan kira-kira $-0.001099 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ELIX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Elixir Games yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ELIX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Elixir Games (ELIX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Elixir Games ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ELIX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Elixir Games untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ELIX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Elixir Games. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ELIX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ELIX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Elixir Games.

Mengapa Ramalan Harga ELIX Penting?

ELIX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahELIX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ELIX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ELIX pada bulan depan? Menurut Elixir Games (ELIX) alat ramalan harga, harga ELIX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ELIX pada tahun 2026? Harga 1Elixir Games (ELIX) hari ini ialah $0.003101 . Mengikut modul ramalan di atas, ELIX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ELIX pada tahun 2027? Elixir Games (ELIX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ELIX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ELIX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Elixir Games (ELIX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ELIX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Elixir Games (ELIX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ELIX pada tahun 2030? Harga 1Elixir Games (ELIX) hari ini ialah $0.003101 . Mengikut modul ramalan di atas, ELIX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ELIX untuk 2040? Elixir Games (ELIX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ELIX menjelang tahun 2040.