E Money Network (EMYC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga E Money Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak EMYC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga E Money Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.02074 $0.02074 $0.02074 +8.41% USD Sebenarnya Ramalan E Money Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) E Money Network (EMYC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, E Money Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02074 pada tahun 2025. E Money Network (EMYC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, E Money Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021777 pada tahun 2026. E Money Network (EMYC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EMYC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.022865 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. E Money Network (EMYC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EMYC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.024009 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. E Money Network (EMYC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EMYC pada tahun 2029 ialah $ 0.025209 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. E Money Network (EMYC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EMYC pada tahun 2030 ialah $ 0.026470 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. E Money Network (EMYC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga E Money Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.043116. E Money Network (EMYC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga E Money Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.070233. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02074 0.00%

2026 $ 0.021777 5.00%

2027 $ 0.022865 10.25%

2028 $ 0.024009 15.76%

2029 $ 0.025209 21.55%

2030 $ 0.026470 27.63%

2031 $ 0.027793 34.01%

2032 $ 0.029183 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.030642 47.75%

2034 $ 0.032174 55.13%

2035 $ 0.033783 62.89%

2036 $ 0.035472 71.03%

2037 $ 0.037246 79.59%

2038 $ 0.039108 88.56%

2039 $ 0.041063 97.99%

2040 $ 0.043116 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga E Money Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.02074 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.020742 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.020759 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.020825 0.41% Ramalan HargaE Money Network (EMYC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk EMYC pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.02074 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaE Money Network (EMYC) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi EMYC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020742 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaE Money Network (EMYC) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi EMYC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020759 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaE Money Network (EMYC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk EMYC ialah $0.020825 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga E Money Network Semasa Harga Semasa $ 0.02074 Perubahan Harga (24J) +8.41% Modal Pasaran $ 3.01M Bekalan Peredaran 145.04M Kelantangan (24J) $ 199.14K Harga terkini EMYC ialah $ 0.02074. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +8.41%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 199.14K. Tambahan pula, EMYC mempunyai bekalan edaran sebanyak 145.04M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.01M.

Cara Membeli E Money Network (EMYC)

E Money Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung E Money Network, harga semasa E Money Network ialah 0.02074USD. Bekalan edaran E Money Network(EMYC) ialah 0.00 EMYC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3.01M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.18% $ 0.003100 $ 0.0233 $ 0.0175

7 Hari 0.14% $ 0.002530 $ 0.0233 $ 0.01664

30 Hari -0.06% $ -0.001419 $ 0.02633 $ 0.01551 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, E Money Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.003100 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.18% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, E Money Network didagangkan pada paras tertinggi $0.0233 dan paras terendah $0.01664 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.14% . Trend terkini ini mempamerkan potensi EMYC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, E Money Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.06% , mencerminkan kira-kira $-0.001419 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa EMYC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga E Money Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh EMYC

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga E Money Network (EMYC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga E Money Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan EMYC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap E Money Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi EMYC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga E Money Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan EMYC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum EMYC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan E Money Network.

Mengapa Ramalan Harga EMYC Penting?

EMYC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

