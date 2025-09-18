EON Marketplace (EON) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga EON Marketplace untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak EON yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli EON

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga EON Marketplace % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.004399 $0.004399 $0.004399 0.00% USD Sebenarnya Ramalan EON Marketplace Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) EON Marketplace (EON) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, EON Marketplace berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004399 pada tahun 2025. EON Marketplace (EON) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, EON Marketplace berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004618 pada tahun 2026. EON Marketplace (EON) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EON yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004849 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. EON Marketplace (EON) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EON yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005092 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. EON Marketplace (EON) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EON pada tahun 2029 ialah $ 0.005347 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. EON Marketplace (EON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EON pada tahun 2030 ialah $ 0.005614 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. EON Marketplace (EON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga EON Marketplace berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009145. EON Marketplace (EON) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga EON Marketplace berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014896. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004399 0.00%

2026 $ 0.004618 5.00%

2027 $ 0.004849 10.25%

2028 $ 0.005092 15.76%

2029 $ 0.005347 21.55%

2030 $ 0.005614 27.63%

2031 $ 0.005895 34.01%

2032 $ 0.006189 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006499 47.75%

2034 $ 0.006824 55.13%

2035 $ 0.007165 62.89%

2036 $ 0.007523 71.03%

2037 $ 0.007899 79.59%

2038 $ 0.008294 88.56%

2039 $ 0.008709 97.99%

2040 $ 0.009145 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga EON Marketplace Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.004399 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004399 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004403 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004417 0.41% Ramalan HargaEON Marketplace (EON) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk EON pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.004399 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaEON Marketplace (EON) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi EON, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004399 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaEON Marketplace (EON) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi EON, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004403 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaEON Marketplace (EON)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk EON ialah $0.004417 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga EON Marketplace Semasa Harga Semasa $ 0.004399$ 0.004399 $ 0.004399 Perubahan Harga (24J) 0.00% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 8.25$ 8.25 $ 8.25 Kelantangan (24J) +8.25% Harga terkini EON ialah $ 0.004399. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 8.25. Tambahan pula, EON mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung EON

Cara Membeli EON Marketplace (EON) Cuba beli EON? Anda kini boleh membeli EON melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli EON Marketplace dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli EONSekarang

EON Marketplace Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung EON Marketplace, harga semasa EON Marketplace ialah 0.004399USD. Bekalan edaran EON Marketplace(EON) ialah 0.00 EON , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.000100 $ 0.0054 $ 0.004399

7 Hari 0.07% $ 0.000298 $ 0.005778 $ 0.0038

30 Hari 0.31% $ 0.001053 $ 0.009299 $ 0.0013 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EON Marketplace telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000100 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, EON Marketplace didagangkan pada paras tertinggi $0.005778 dan paras terendah $0.0038 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.07% . Trend terkini ini mempamerkan potensi EON untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, EON Marketplace telah mengalami perubahan sebanyak 0.31% , mencerminkan kira-kira $0.001053 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa EON berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga EON Marketplace yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh EON

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga EON Marketplace (EON) Berfungsi? Modul Ramalan Harga EON Marketplace ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan EON berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap EON Marketplace untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi EON, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga EON Marketplace. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan EON. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum EON untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan EON Marketplace.

Mengapa Ramalan Harga EON Penting?

EON Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahEON berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,EON akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga EON pada bulan depan? Menurut EON Marketplace (EON) alat ramalan harga, harga EON yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 EON pada tahun 2026? Harga 1EON Marketplace (EON) hari ini ialah $0.004399 . Mengikut modul ramalan di atas, EON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga EON pada tahun 2027? EON Marketplace (EON) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 EON menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga EON pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, EON Marketplace (EON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga EON pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, EON Marketplace (EON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 EON pada tahun 2030? Harga 1EON Marketplace (EON) hari ini ialah $0.004399 . Mengikut modul ramalan di atas, EON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga EON untuk 2040? EON Marketplace (EON) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 EON menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang