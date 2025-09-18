Epic Chain (EPIC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Epic Chain untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak EPIC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Epic Chain % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $2.1695 $2.1695 $2.1695 +8.12% USD Sebenarnya Ramalan Epic Chain Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Epic Chain (EPIC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Epic Chain berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.1695 pada tahun 2025. Epic Chain (EPIC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Epic Chain berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.2779 pada tahun 2026. Epic Chain (EPIC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EPIC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 2.3918 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Epic Chain (EPIC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EPIC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 2.5114 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Epic Chain (EPIC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EPIC pada tahun 2029 ialah $ 2.6370 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Epic Chain (EPIC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EPIC pada tahun 2030 ialah $ 2.7688 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Epic Chain (EPIC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Epic Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4.5102. Epic Chain (EPIC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Epic Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 7.3466. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 2.1695 0.00%

Statistik Harga Epic Chain Semasa Harga Semasa $ 2.1695$ 2.1695 $ 2.1695 Perubahan Harga (24J) +8.12% Modal Pasaran $ 65.10M$ 65.10M $ 65.10M Bekalan Peredaran 30.00M 30.00M 30.00M Kelantangan (24J) $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Kelantangan (24J) -- Harga terkini EPIC ialah $ 2.1695. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +8.12%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.34M. Tambahan pula, EPIC mempunyai bekalan edaran sebanyak 30.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 65.10M. Lihat Harga Langsung EPIC

Epic Chain Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Epic Chain, harga semasa Epic Chain ialah 2.17USD. Bekalan edaran Epic Chain(EPIC) ialah 0.00 EPIC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $65.10M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.106100 $ 2.1867 $ 1.9826

7 Hari 0.09% $ 0.186000 $ 2.3869 $ 1.9688

30 Hari -0.24% $ -0.720799 $ 3.2249 $ 1.9134 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Epic Chain telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.106100 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Epic Chain didagangkan pada paras tertinggi $2.3869 dan paras terendah $1.9688 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.09% . Trend terkini ini mempamerkan potensi EPIC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Epic Chain telah mengalami perubahan sebanyak -0.24% , mencerminkan kira-kira $-0.720799 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa EPIC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Epic Chain yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh EPIC

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Epic Chain (EPIC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Epic Chain ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan EPIC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Epic Chain untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi EPIC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Epic Chain. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan EPIC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum EPIC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Epic Chain.

Mengapa Ramalan Harga EPIC Penting?

EPIC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahEPIC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,EPIC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga EPIC pada bulan depan? Menurut Epic Chain (EPIC) alat ramalan harga, harga EPIC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 EPIC pada tahun 2026? Harga 1Epic Chain (EPIC) hari ini ialah $2.1695 . Mengikut modul ramalan di atas, EPIC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga EPIC pada tahun 2027? Epic Chain (EPIC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 EPIC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga EPIC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Epic Chain (EPIC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga EPIC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Epic Chain (EPIC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 EPIC pada tahun 2030? Harga 1Epic Chain (EPIC) hari ini ialah $2.1695 . Mengikut modul ramalan di atas, EPIC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga EPIC untuk 2040? Epic Chain (EPIC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 EPIC menjelang tahun 2040.