Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga TEH EPIK DUCK % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0043 $0.0043 $0.0043 0.00% USD Sebenarnya Ramalan TEH EPIK DUCK Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) TEH EPIK DUCK (EPIK) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, TEH EPIK DUCK berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0043 pada tahun 2025. TEH EPIK DUCK (EPIK) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, TEH EPIK DUCK berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004515 pada tahun 2026. TEH EPIK DUCK (EPIK) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EPIK yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004740 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. TEH EPIK DUCK (EPIK) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EPIK yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.004977 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. TEH EPIK DUCK (EPIK) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EPIK pada tahun 2029 ialah $ 0.005226 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. TEH EPIK DUCK (EPIK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EPIK pada tahun 2030 ialah $ 0.005488 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. TEH EPIK DUCK (EPIK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga TEH EPIK DUCK berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008939. TEH EPIK DUCK (EPIK) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga TEH EPIK DUCK berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014561. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0043 0.00%

2026 $ 0.004515 5.00%

2027 $ 0.004740 10.25%

2028 $ 0.004977 15.76%

2029 $ 0.005226 21.55%

2030 $ 0.005488 27.63%

2031 $ 0.005762 34.01%

2032 $ 0.006050 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006353 47.75%

2034 $ 0.006670 55.13%

2035 $ 0.007004 62.89%

2036 $ 0.007354 71.03%

2037 $ 0.007722 79.59%

2038 $ 0.008108 88.56%

2039 $ 0.008513 97.99%

2040 $ 0.008939 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga TEH EPIK DUCK Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0043 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004300 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004304 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004317 0.41% Ramalan HargaTEH EPIK DUCK (EPIK) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk EPIK pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0043 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaTEH EPIK DUCK (EPIK) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi EPIK, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004300 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaTEH EPIK DUCK (EPIK) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi EPIK, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004304 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaTEH EPIK DUCK (EPIK)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk EPIK ialah $0.004317 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga TEH EPIK DUCK Semasa Harga Semasa $ 0.0043$ 0.0043 $ 0.0043 Perubahan Harga (24J) 0.00% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 369.89$ 369.89 $ 369.89 Kelantangan (24J) +369.89% Harga terkini EPIK ialah $ 0.0043. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 369.89. Tambahan pula, EPIK mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung EPIK

TEH EPIK DUCK Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung TEH EPIK DUCK, harga semasa TEH EPIK DUCK ialah 0.0043USD. Bekalan edaran TEH EPIK DUCK(EPIK) ialah 0.00 EPIK , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.06% $ -0.000302 $ 0.004602 $ 0.004191

7 Hari -0.12% $ -0.000639 $ 0.005208 $ 0.004191

30 Hari -0.18% $ -0.000990 $ 0.006209 $ 0.003642 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TEH EPIK DUCK telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000302 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.06% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, TEH EPIK DUCK didagangkan pada paras tertinggi $0.005208 dan paras terendah $0.004191 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.12% . Trend terkini ini mempamerkan potensi EPIK untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, TEH EPIK DUCK telah mengalami perubahan sebanyak -0.18% , mencerminkan kira-kira $-0.000990 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa EPIK berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga TEH EPIK DUCK yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh EPIK

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga TEH EPIK DUCK (EPIK) Berfungsi? Modul Ramalan Harga TEH EPIK DUCK ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan EPIK berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap TEH EPIK DUCK untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi EPIK, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga TEH EPIK DUCK. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan EPIK. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum EPIK untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan TEH EPIK DUCK.

Mengapa Ramalan Harga EPIK Penting?

EPIK Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

