Yooldo Games (ESPORTS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Yooldo Games untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ESPORTS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Yooldo Games % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.21785 $0.21785 $0.21785 -1.64% USD Sebenarnya Ramalan Yooldo Games Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Yooldo Games (ESPORTS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Yooldo Games berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.21785 pada tahun 2025. Yooldo Games (ESPORTS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Yooldo Games berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.228742 pada tahun 2026. Yooldo Games (ESPORTS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ESPORTS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.240179 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Yooldo Games (ESPORTS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ESPORTS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.252188 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Yooldo Games (ESPORTS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ESPORTS pada tahun 2029 ialah $ 0.264798 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Yooldo Games (ESPORTS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ESPORTS pada tahun 2030 ialah $ 0.278037 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Yooldo Games (ESPORTS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Yooldo Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.452894. Yooldo Games (ESPORTS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Yooldo Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.737717. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.21785 0.00%

2026 $ 0.228742 5.00%

2027 $ 0.240179 10.25%

2028 $ 0.252188 15.76%

2029 $ 0.264798 21.55%

2030 $ 0.278037 27.63%

2031 $ 0.291939 34.01%

2032 $ 0.306536 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.321863 47.75%

2034 $ 0.337956 55.13%

2035 $ 0.354854 62.89%

2036 $ 0.372597 71.03%

2037 $ 0.391227 79.59%

2038 $ 0.410788 88.56%

2039 $ 0.431328 97.99%

2040 $ 0.452894 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Yooldo Games Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.21785 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.217879 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.218058 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.218745 0.41% Ramalan HargaYooldo Games (ESPORTS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ESPORTS pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.21785 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaYooldo Games (ESPORTS) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi ESPORTS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.217879 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaYooldo Games (ESPORTS) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ESPORTS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.218058 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaYooldo Games (ESPORTS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ESPORTS ialah $0.218745 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Yooldo Games Semasa Harga Semasa $ 0.21785$ 0.21785 $ 0.21785 Perubahan Harga (24J) -1.64% Modal Pasaran $ 27.51M$ 27.51M $ 27.51M Bekalan Peredaran 126.35M 126.35M 126.35M Kelantangan (24J) $ 71.69K$ 71.69K $ 71.69K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ESPORTS ialah $ 0.21785. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.64%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 71.69K. Tambahan pula, ESPORTS mempunyai bekalan edaran sebanyak 126.35M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 27.51M. Lihat Harga Langsung ESPORTS

Yooldo Games Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Yooldo Games, harga semasa Yooldo Games ialah 0.21775USD. Bekalan edaran Yooldo Games(ESPORTS) ialah 0.00 ESPORTS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $27.51M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.003979 $ 0.22392 $ 0.20887

7 Hari 0.04% $ 0.007999 $ 0.3 $ 0.15317

30 Hari 0.60% $ 0.081239 $ 0.3 $ 0.13106 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Yooldo Games telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.003979 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Yooldo Games didagangkan pada paras tertinggi $0.3 dan paras terendah $0.15317 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ESPORTS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Yooldo Games telah mengalami perubahan sebanyak 0.60% , mencerminkan kira-kira $0.081239 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ESPORTS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Yooldo Games yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ESPORTS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Yooldo Games (ESPORTS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Yooldo Games ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ESPORTS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Yooldo Games untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ESPORTS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Yooldo Games. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ESPORTS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ESPORTS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Yooldo Games.

Mengapa Ramalan Harga ESPORTS Penting?

ESPORTS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahESPORTS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ESPORTS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ESPORTS pada bulan depan? Menurut Yooldo Games (ESPORTS) alat ramalan harga, harga ESPORTS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ESPORTS pada tahun 2026? Harga 1Yooldo Games (ESPORTS) hari ini ialah $0.21785 . Mengikut modul ramalan di atas, ESPORTS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ESPORTS pada tahun 2027? Yooldo Games (ESPORTS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ESPORTS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ESPORTS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Yooldo Games (ESPORTS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ESPORTS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Yooldo Games (ESPORTS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ESPORTS pada tahun 2030? Harga 1Yooldo Games (ESPORTS) hari ini ialah $0.21785 . Mengikut modul ramalan di atas, ESPORTS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ESPORTS untuk 2040? Yooldo Games (ESPORTS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ESPORTS menjelang tahun 2040.