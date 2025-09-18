Euler Finance (EUL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Euler Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak EUL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli EUL

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Euler Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $9.665 $9.665 $9.665 -0.46% USD Sebenarnya Ramalan Euler Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Euler Finance (EUL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Euler Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 9.665 pada tahun 2025. Euler Finance (EUL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Euler Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 10.1482 pada tahun 2026. Euler Finance (EUL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EUL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 10.6556 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Euler Finance (EUL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EUL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 11.1884 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Euler Finance (EUL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EUL pada tahun 2029 ialah $ 11.7478 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Euler Finance (EUL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EUL pada tahun 2030 ialah $ 12.3352 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Euler Finance (EUL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Euler Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 20.0928. Euler Finance (EUL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Euler Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 32.7291. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 9.665 0.00%

2026 $ 10.1482 5.00%

2027 $ 10.6556 10.25%

2028 $ 11.1884 15.76%

2029 $ 11.7478 21.55%

2030 $ 12.3352 27.63%

2031 $ 12.9520 34.01%

2032 $ 13.5996 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 14.2796 47.75%

2034 $ 14.9935 55.13%

2035 $ 15.7432 62.89%

2036 $ 16.5304 71.03%

2037 $ 17.3569 79.59%

2038 $ 18.2247 88.56%

2039 $ 19.1360 97.99%

2040 $ 20.0928 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Euler Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 9.665 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 9.6663 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 9.6742 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 9.7047 0.41% Ramalan HargaEuler Finance (EUL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk EUL pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $9.665 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaEuler Finance (EUL) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi EUL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $9.6663 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaEuler Finance (EUL) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi EUL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $9.6742 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaEuler Finance (EUL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk EUL ialah $9.7047 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Euler Finance Semasa Harga Semasa $ 9.665$ 9.665 $ 9.665 Perubahan Harga (24J) -0.45% Modal Pasaran $ 192.06M$ 192.06M $ 192.06M Bekalan Peredaran 19.87M 19.87M 19.87M Kelantangan (24J) $ 126.05K$ 126.05K $ 126.05K Kelantangan (24J) -- Harga terkini EUL ialah $ 9.665. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.46%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 126.05K. Tambahan pula, EUL mempunyai bekalan edaran sebanyak 19.87M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 192.06M. Lihat Harga Langsung EUL

Cara Membeli Euler Finance (EUL) Cuba beli EUL? Anda kini boleh membeli EUL melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Euler Finance dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli EULSekarang

Euler Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Euler Finance, harga semasa Euler Finance ialah 9.665USD. Bekalan edaran Euler Finance(EUL) ialah 0.00 EUL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $192.06M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.163000 $ 11.754 $ 9.414

7 Hari 0.07% $ 0.666000 $ 11.754 $ 8.923

30 Hari -0.09% $ -0.986000 $ 14.079 $ 8.777 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Euler Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.163000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Euler Finance didagangkan pada paras tertinggi $11.754 dan paras terendah $8.923 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.07% . Trend terkini ini mempamerkan potensi EUL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Euler Finance telah mengalami perubahan sebanyak -0.09% , mencerminkan kira-kira $-0.986000 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa EUL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Euler Finance yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh EUL

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Euler Finance (EUL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Euler Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan EUL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Euler Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi EUL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Euler Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan EUL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum EUL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Euler Finance.

Mengapa Ramalan Harga EUL Penting?

EUL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahEUL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,EUL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga EUL pada bulan depan? Menurut Euler Finance (EUL) alat ramalan harga, harga EUL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 EUL pada tahun 2026? Harga 1Euler Finance (EUL) hari ini ialah $9.665 . Mengikut modul ramalan di atas, EUL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga EUL pada tahun 2027? Euler Finance (EUL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 EUL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga EUL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Euler Finance (EUL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga EUL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Euler Finance (EUL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 EUL pada tahun 2030? Harga 1Euler Finance (EUL) hari ini ialah $9.665 . Mengikut modul ramalan di atas, EUL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga EUL untuk 2040? Euler Finance (EUL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 EUL menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang