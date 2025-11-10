EVAA Protocol (EVAA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga EVAA Protocol untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak EVAA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga EVAA Protocol % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $1.863 $1.863 $1.863 -2.66% USD Sebenarnya Ramalan EVAA Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) EVAA Protocol (EVAA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, EVAA Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.863 pada tahun 2025. EVAA Protocol (EVAA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, EVAA Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.9561 pada tahun 2026. EVAA Protocol (EVAA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EVAA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 2.0539 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. EVAA Protocol (EVAA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EVAA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 2.1566 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. EVAA Protocol (EVAA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EVAA pada tahun 2029 ialah $ 2.2644 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. EVAA Protocol (EVAA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EVAA pada tahun 2030 ialah $ 2.3777 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. EVAA Protocol (EVAA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga EVAA Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.8730. EVAA Protocol (EVAA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga EVAA Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 6.3087. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.863 0.00%

2026 $ 1.9561 5.00%

2027 $ 2.0539 10.25%

2028 $ 2.1566 15.76%

2029 $ 2.2644 21.55%

2030 $ 2.3777 27.63%

2031 $ 2.4965 34.01%

2032 $ 2.6214 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 2.7524 47.75%

2034 $ 2.8901 55.13%

2035 $ 3.0346 62.89%

2036 $ 3.1863 71.03%

2037 $ 3.3456 79.59%

2038 $ 3.5129 88.56%

2039 $ 3.6886 97.99%

2040 $ 3.8730 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga EVAA Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 1.863 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 1.8632 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 1.8647 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 1.8706 0.41% Ramalan HargaEVAA Protocol (EVAA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk EVAA pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $1.863 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaEVAA Protocol (EVAA) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi EVAA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.8632 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaEVAA Protocol (EVAA) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi EVAA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.8647 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaEVAA Protocol (EVAA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk EVAA ialah $1.8706 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga EVAA Protocol Semasa Harga Semasa $ 1.863$ 1.863 $ 1.863 Perubahan Harga (24J) -2.65% Modal Pasaran $ 12.33M$ 12.33M $ 12.33M Bekalan Peredaran 6.62M 6.62M 6.62M Kelantangan (24J) $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Kelantangan (24J) -- Harga terkini EVAA ialah $ 1.863. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -2.66%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.31M. Tambahan pula, EVAA mempunyai bekalan edaran sebanyak 6.62M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 12.33M. Lihat Harga Langsung EVAA

EVAA Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung EVAA Protocol, harga semasa EVAA Protocol ialah 1.863USD. Bekalan edaran EVAA Protocol(EVAA) ialah 0.00 EVAA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $12.33M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.09% $ -0.205999 $ 2.191 $ 1.719

7 Hari -0.67% $ -3.8989 $ 6.088 $ 1.719

30 Hari -0.27% $ -0.708000 $ 13.706 $ 1.717 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EVAA Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.205999 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.09% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, EVAA Protocol didagangkan pada paras tertinggi $6.088 dan paras terendah $1.719 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.67% . Trend terkini ini mempamerkan potensi EVAA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, EVAA Protocol telah mengalami perubahan sebanyak -0.27% , mencerminkan kira-kira $-0.708000 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa EVAA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga EVAA Protocol yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh EVAA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga EVAA Protocol (EVAA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga EVAA Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan EVAA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap EVAA Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi EVAA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga EVAA Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan EVAA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum EVAA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan EVAA Protocol.

Mengapa Ramalan Harga EVAA Penting?

EVAA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahEVAA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,EVAA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga EVAA pada bulan depan? Menurut EVAA Protocol (EVAA) alat ramalan harga, harga EVAA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 EVAA pada tahun 2026? Harga 1EVAA Protocol (EVAA) hari ini ialah $1.863 . Mengikut modul ramalan di atas, EVAA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga EVAA pada tahun 2027? EVAA Protocol (EVAA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 EVAA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga EVAA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, EVAA Protocol (EVAA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga EVAA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, EVAA Protocol (EVAA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 EVAA pada tahun 2030? Harga 1EVAA Protocol (EVAA) hari ini ialah $1.863 . Mengikut modul ramalan di atas, EVAA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga EVAA untuk 2040? EVAA Protocol (EVAA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 EVAA menjelang tahun 2040.