Exotic Markets (EXO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Exotic Markets untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak EXO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Exotic Markets % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.5905 $0.5905 $0.5905 +1.07% USD Sebenarnya Ramalan Exotic Markets Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Exotic Markets (EXO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Exotic Markets berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.5905 pada tahun 2025. Exotic Markets (EXO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Exotic Markets berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.620025 pada tahun 2026. Exotic Markets (EXO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EXO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.651026 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Exotic Markets (EXO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EXO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.683577 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Exotic Markets (EXO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EXO pada tahun 2029 ialah $ 0.717756 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Exotic Markets (EXO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EXO pada tahun 2030 ialah $ 0.753644 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Exotic Markets (EXO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Exotic Markets berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.2276. Exotic Markets (EXO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Exotic Markets berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.9996. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.5905 0.00%

2026 $ 0.620025 5.00%

2027 $ 0.651026 10.25%

2028 $ 0.683577 15.76%

2029 $ 0.717756 21.55%

2030 $ 0.753644 27.63%

2031 $ 0.791326 34.01%

2032 $ 0.830892 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.872437 47.75%

2034 $ 0.916059 55.13%

2035 $ 0.961862 62.89%

2036 $ 1.0099 71.03%

2037 $ 1.0604 79.59%

2038 $ 1.1134 88.56%

2039 $ 1.1691 97.99%

2040 $ 1.2276 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Exotic Markets Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.5905 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.590580 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.591066 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.592926 0.41% Ramalan HargaExotic Markets (EXO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk EXO pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.5905 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaExotic Markets (EXO) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi EXO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.590580 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaExotic Markets (EXO) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi EXO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.591066 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaExotic Markets (EXO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk EXO ialah $0.592926 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Exotic Markets Semasa Harga Semasa $ 0.5905$ 0.5905 $ 0.5905 Perubahan Harga (24J) +1.07% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 57.01K$ 57.01K $ 57.01K Kelantangan (24J) -- Harga terkini EXO ialah $ 0.5905. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.07%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.01K. Tambahan pula, EXO mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung EXO

Cara Membeli Exotic Markets (EXO) Cuba beli EXO? Anda kini boleh membeli EXO melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Exotic Markets dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli EXOSekarang

Exotic Markets Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Exotic Markets, harga semasa Exotic Markets ialah 0.5905USD. Bekalan edaran Exotic Markets(EXO) ialah 0.00 EXO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.06% $ 0.031700 $ 0.6466 $ 0.5297

7 Hari -0.21% $ -0.158699 $ 0.7632 $ 0.5072

30 Hari -0.66% $ -1.1604 $ 2.58 $ 0.5072 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Exotic Markets telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.031700 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.06% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Exotic Markets didagangkan pada paras tertinggi $0.7632 dan paras terendah $0.5072 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.21% . Trend terkini ini mempamerkan potensi EXO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Exotic Markets telah mengalami perubahan sebanyak -0.66% , mencerminkan kira-kira $-1.1604 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa EXO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Exotic Markets yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh EXO

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Exotic Markets (EXO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Exotic Markets ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan EXO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Exotic Markets untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi EXO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Exotic Markets. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan EXO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum EXO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Exotic Markets.

Mengapa Ramalan Harga EXO Penting?

EXO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahEXO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,EXO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga EXO pada bulan depan? Menurut Exotic Markets (EXO) alat ramalan harga, harga EXO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 EXO pada tahun 2026? Harga 1Exotic Markets (EXO) hari ini ialah $0.5905 . Mengikut modul ramalan di atas, EXO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga EXO pada tahun 2027? Exotic Markets (EXO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 EXO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga EXO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Exotic Markets (EXO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga EXO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Exotic Markets (EXO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 EXO pada tahun 2030? Harga 1Exotic Markets (EXO) hari ini ialah $0.5905 . Mengikut modul ramalan di atas, EXO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga EXO untuk 2040? Exotic Markets (EXO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 EXO menjelang tahun 2040.