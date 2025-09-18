Harvest Finance (FARM) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Harvest Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FARM yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Harvest Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $28.72 $28.72 $28.72 +3.86% USD Sebenarnya Ramalan Harvest Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Harvest Finance (FARM) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Harvest Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 28.72 pada tahun 2025. Harvest Finance (FARM) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Harvest Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 30.156 pada tahun 2026. Harvest Finance (FARM) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FARM yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 31.6638 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Harvest Finance (FARM) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FARM yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 33.2469 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Harvest Finance (FARM) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FARM pada tahun 2029 ialah $ 34.9093 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Harvest Finance (FARM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FARM pada tahun 2030 ialah $ 36.6548 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Harvest Finance (FARM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Harvest Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 59.7068. Harvest Finance (FARM) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Harvest Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 97.2561. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 28.72 0.00%

October 18, 2025(30 Hari) $ 28.8380 0.41% Ramalan HargaHarvest Finance (FARM) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FARM pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $28.72 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaHarvest Finance (FARM) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi FARM, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $28.7239 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaHarvest Finance (FARM) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FARM, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $28.7475 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaHarvest Finance (FARM)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FARM ialah $28.8380 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Harvest Finance Semasa Harga Semasa $ 28.72 Perubahan Harga (24J) +3.86% Modal Pasaran $ 19.32M Bekalan Peredaran 672.18K Kelantangan (24J) $ 472.12K Harga terkini FARM ialah $ 28.72. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.86%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 472.12K. Tambahan pula, FARM mempunyai bekalan edaran sebanyak 672.18K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 19.32M.

Harvest Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Harvest Finance, harga semasa Harvest Finance ialah 28.74USD. Bekalan edaran Harvest Finance(FARM) ialah 0.00 FARM , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $19.32M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.259999 $ 28.88 $ 27.59

7 Hari -0.00% $ -0.109999 $ 30.11 $ 27.51

30 Hari -0.04% $ -1.3200 $ 30.87 $ 26.88 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Harvest Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.259999 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Harvest Finance didagangkan pada paras tertinggi $30.11 dan paras terendah $27.51 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FARM untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Harvest Finance telah mengalami perubahan sebanyak -0.04% , mencerminkan kira-kira $-1.3200 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FARM berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Harvest Finance yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh FARM

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Harvest Finance (FARM) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Harvest Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FARM berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Harvest Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FARM, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Harvest Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FARM. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FARM untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Harvest Finance.

Mengapa Ramalan Harga FARM Penting?

FARM Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFARM berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FARM akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FARM pada bulan depan? Menurut Harvest Finance (FARM) alat ramalan harga, harga FARM yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FARM pada tahun 2026? Harga 1Harvest Finance (FARM) hari ini ialah $28.72 . Mengikut modul ramalan di atas, FARM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FARM pada tahun 2027? Harvest Finance (FARM) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FARM menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FARM pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Harvest Finance (FARM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FARM pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Harvest Finance (FARM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FARM pada tahun 2030? Harga 1Harvest Finance (FARM) hari ini ialah $28.72 . Mengikut modul ramalan di atas, FARM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FARM untuk 2040? Harvest Finance (FARM) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FARM menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang