Fractal Bitcoin (FB) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Fractal Bitcoin untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FB yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli FB

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Fractal Bitcoin % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.4432 $0.4432 $0.4432 +0.47% USD Sebenarnya Ramalan Fractal Bitcoin Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Fractal Bitcoin (FB) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Fractal Bitcoin berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.4432 pada tahun 2025. Fractal Bitcoin (FB) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Fractal Bitcoin berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.46536 pada tahun 2026. Fractal Bitcoin (FB) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FB yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.488628 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Fractal Bitcoin (FB) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FB yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.513059 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Fractal Bitcoin (FB) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FB pada tahun 2029 ialah $ 0.538712 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Fractal Bitcoin (FB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FB pada tahun 2030 ialah $ 0.565647 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Fractal Bitcoin (FB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Fractal Bitcoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.921380. Fractal Bitcoin (FB) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Fractal Bitcoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.5008. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.4432 0.00%

2026 $ 0.46536 5.00%

2027 $ 0.488628 10.25%

2028 $ 0.513059 15.76%

2029 $ 0.538712 21.55%

2030 $ 0.565647 27.63%

2031 $ 0.593930 34.01%

2032 $ 0.623626 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.654808 47.75%

2034 $ 0.687548 55.13%

2035 $ 0.721926 62.89%

2036 $ 0.758022 71.03%

2037 $ 0.795923 79.59%

2038 $ 0.835719 88.56%

2039 $ 0.877505 97.99%

2040 $ 0.921380 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Fractal Bitcoin Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.4432 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.443260 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.443624 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.445021 0.41% Ramalan HargaFractal Bitcoin (FB) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FB pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.4432 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFractal Bitcoin (FB) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi FB, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.443260 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFractal Bitcoin (FB) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FB, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.443624 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFractal Bitcoin (FB)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FB ialah $0.445021 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Fractal Bitcoin Semasa Harga Semasa $ 0.4432$ 0.4432 $ 0.4432 Perubahan Harga (24J) +0.47% Modal Pasaran $ 37.51M$ 37.51M $ 37.51M Bekalan Peredaran 84.62M 84.62M 84.62M Kelantangan (24J) $ 57.15K$ 57.15K $ 57.15K Kelantangan (24J) -- Harga terkini FB ialah $ 0.4432. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.47%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.15K. Tambahan pula, FB mempunyai bekalan edaran sebanyak 84.62M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 37.51M. Lihat Harga Langsung FB

Cara Membeli Fractal Bitcoin (FB) Cuba beli FB? Anda kini boleh membeli FB melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Fractal Bitcoin dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli FBSekarang

Fractal Bitcoin Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Fractal Bitcoin, harga semasa Fractal Bitcoin ialah 0.4432USD. Bekalan edaran Fractal Bitcoin(FB) ialah 0.00 FB , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $37.51M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.0131 $ 0.4516 $ 0.4265

7 Hari -0.01% $ -0.008599 $ 0.5057 $ 0.4216

30 Hari 0.09% $ 0.036499 $ 0.5423 $ 0.3801 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Fractal Bitcoin telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.0131 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Fractal Bitcoin didagangkan pada paras tertinggi $0.5057 dan paras terendah $0.4216 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FB untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Fractal Bitcoin telah mengalami perubahan sebanyak 0.09% , mencerminkan kira-kira $0.036499 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FB berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Fractal Bitcoin yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh FB

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Fractal Bitcoin (FB) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Fractal Bitcoin ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FB berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Fractal Bitcoin untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FB, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Fractal Bitcoin. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FB. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FB untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Fractal Bitcoin.

Mengapa Ramalan Harga FB Penting?

FB Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFB berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FB akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FB pada bulan depan? Menurut Fractal Bitcoin (FB) alat ramalan harga, harga FB yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FB pada tahun 2026? Harga 1Fractal Bitcoin (FB) hari ini ialah $0.4432 . Mengikut modul ramalan di atas, FB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FB pada tahun 2027? Fractal Bitcoin (FB) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FB menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FB pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Fractal Bitcoin (FB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FB pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Fractal Bitcoin (FB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FB pada tahun 2030? Harga 1Fractal Bitcoin (FB) hari ini ialah $0.4432 . Mengikut modul ramalan di atas, FB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FB untuk 2040? Fractal Bitcoin (FB) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FB menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang