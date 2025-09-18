First Digital USD (FDUSD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga First Digital USD untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FDUSD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli FDUSD

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga First Digital USD % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.9977 $0.9977 $0.9977 +0.01% USD Sebenarnya Ramalan First Digital USD Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) First Digital USD (FDUSD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, First Digital USD berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.9977 pada tahun 2025. First Digital USD (FDUSD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, First Digital USD berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0475 pada tahun 2026. First Digital USD (FDUSD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FDUSD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.0999 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. First Digital USD (FDUSD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FDUSD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1549 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. First Digital USD (FDUSD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FDUSD pada tahun 2029 ialah $ 1.2127 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. First Digital USD (FDUSD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FDUSD pada tahun 2030 ialah $ 1.2733 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. First Digital USD (FDUSD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga First Digital USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0741. First Digital USD (FDUSD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga First Digital USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3785. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.9977 0.00%

2026 $ 1.0475 5.00%

2027 $ 1.0999 10.25%

2028 $ 1.1549 15.76%

2029 $ 1.2127 21.55%

2030 $ 1.2733 27.63%

2031 $ 1.3370 34.01%

2032 $ 1.4038 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4740 47.75%

2034 $ 1.5477 55.13%

2035 $ 1.6251 62.89%

2036 $ 1.7064 71.03%

2037 $ 1.7917 79.59%

2038 $ 1.8813 88.56%

2039 $ 1.9753 97.99%

2040 $ 2.0741 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga First Digital USD Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.9977 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.997836 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.998656 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.0018 0.41% Ramalan HargaFirst Digital USD (FDUSD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FDUSD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.9977 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFirst Digital USD (FDUSD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi FDUSD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.997836 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFirst Digital USD (FDUSD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FDUSD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.998656 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFirst Digital USD (FDUSD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FDUSD ialah $1.0018 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga First Digital USD Semasa Harga Semasa $ 0.9977$ 0.9977 $ 0.9977 Perubahan Harga (24J) +0.01% Modal Pasaran $ 1.12B$ 1.12B $ 1.12B Bekalan Peredaran 1.13B 1.13B 1.13B Kelantangan (24J) $ 29.01M$ 29.01M $ 29.01M Kelantangan (24J) -- Harga terkini FDUSD ialah $ 0.9977. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.01%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 29.01M. Tambahan pula, FDUSD mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.13B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.12B. Lihat Harga Langsung FDUSD

Cara Membeli First Digital USD (FDUSD) Cuba beli FDUSD? Anda kini boleh membeli FDUSD melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli First Digital USD dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli FDUSDSekarang

First Digital USD Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung First Digital USD, harga semasa First Digital USD ialah 0.9976USD. Bekalan edaran First Digital USD(FDUSD) ialah 0.00 FDUSD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.12B . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000199 $ 0.998 $ 0.9973

7 Hari -0.00% $ -0.000199 $ 0.9986 $ 0.9969

30 Hari -0.00% $ -0.000199 $ 0.9986 $ 0.9928 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, First Digital USD telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000199 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, First Digital USD didagangkan pada paras tertinggi $0.9986 dan paras terendah $0.9969 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FDUSD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, First Digital USD telah mengalami perubahan sebanyak -0.00% , mencerminkan kira-kira $-0.000199 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FDUSD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga First Digital USD yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh FDUSD

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga First Digital USD (FDUSD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga First Digital USD ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FDUSD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap First Digital USD untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FDUSD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga First Digital USD. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FDUSD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FDUSD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan First Digital USD.

Mengapa Ramalan Harga FDUSD Penting?

FDUSD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFDUSD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FDUSD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FDUSD pada bulan depan? Menurut First Digital USD (FDUSD) alat ramalan harga, harga FDUSD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FDUSD pada tahun 2026? Harga 1First Digital USD (FDUSD) hari ini ialah $0.9977 . Mengikut modul ramalan di atas, FDUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FDUSD pada tahun 2027? First Digital USD (FDUSD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FDUSD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FDUSD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, First Digital USD (FDUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FDUSD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, First Digital USD (FDUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FDUSD pada tahun 2030? Harga 1First Digital USD (FDUSD) hari ini ialah $0.9977 . Mengikut modul ramalan di atas, FDUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FDUSD untuk 2040? First Digital USD (FDUSD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FDUSD menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang